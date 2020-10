Alex Martins faz corpo a corpo na feira livre da Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 16:45 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeitura de Volta Redonda, Alex Martins (PSB) percorreu a feira livre da Vila Santa Cecília na manhã deste domingo, 04. Acompanhando da candidata a vice-prefeita Jussara Ferreira e de apoiadores da sua candidatura, ele conversou com os feirantes e consumidores em geral sobre suas propostas para a cidade, que foram estudadas e elaboradas ao longo de seis meses pelo grupo de trabalho, com a participação popular. Também aproveitou o momento para ouvir as demandas apresentadas pelas pessoas.

– Tomamos todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias para vir às ruas divulgar nosso projeto de governo, ouvir e saber sobre os seus anseios e necessidades da população. Já estivemos em vários bairros do município onde as pessoas manifestaram uma grande preocupação com os problemas socioeconômicos decorrentes do novo coronavírus. Isso implica na geração de emprego, saúde, educação e inclusão social. Ademais, existem as situações do dia a dia que Volta Redonda precisa dar conta, como a mobilidade urbana, segurança pública e o transporte coletivo – disse Alex.

À tarde o candidato socialista participou de gravação para suas redes sociais. A noite sua agenda estava reservada para reunião com lideranças comunitárias.

Durante a primeira semana da campanha eleitoral oficial, Alex Martins participou de reunião com representante dos rodoviários, moradores dos bairros Bom Bosco, São Sebastião, Vila Brasília e Água Limpa, entre outros. “Arregaçamos as mangas e estamos levando nossas propostas aos quatro cantos do município. Também disponibilizamos o WhatsApp (24) 99933-0040 para quem desejar conhecer mais a fundo o nosso Plano de Governo. Para isso, é só enviar a seguinte mensagem de texto: Quero conhecer as propostas. Todo esse trabalho é uma demonstração do meu respeito a cada eleitor/morador de Volta Redonda”, concluiu.