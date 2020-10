Alex Martins faz corpo a corpo na Feira Livre do Aterrado

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 11:10 horas

Volta Redonda– O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, iniciou sua agenda eleitoral deste sábado, dia 10, visitando a Feira Livre do bairro Aterrado. Ele conversou com feirantes e populares, ouvindo atentamente cada um e apresentando suas propostas para o município.

– Estamos seguindo todos os cuidados de prevenção ao coronavírus para manter esse contato direto com a população. É um momento em que a gente pode olhar nos olhos de cada um e dizer do nosso respeito e da nossa vontade de transformar Volta Redonda numa cidade mais humana e inclusiva – disse.

O programa de governo da Coligação Volta Redonda melhor pra você tem tido uma excelente aceitação dos moradores. “A cada conversa realizada temos o sentimento de que estamos caminhando na trilha certa nessa campanha. As pessoas tem expressado o voto no dia 15 de novembro no 40. Estamos bastante otimista”.