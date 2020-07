Alex Martins se reúne com Alessandro Molon

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 16:56 horas

Presidente estadual do PSB, Molon afirma estar confiante na capacidade de diálogo de Alex Martins com os cidadãos e as forças políticas da cidade

Volta Redonda – O pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB Alex Martins se encontrou na manhã deste sábado (25), com o presidente estadual do partido no Rio de Janeiro, deputado Alessandro Molon. Em um café da manhã, no próprio município, tiveram a oportunidade de definir alguns encaminhamentos políticos e traçar ações para o período da campanha eleitoral, que este ano em função da pandemia do coronavírus começa em 26 de setembro.

Durante o encontro, Molon disse estar muito satisfeito com a maneira como Alex Martins tem conduzido a construção das propostas que serão defendidas durante a campanha e posteriormente, no governo, além da sua capacidade para a troca de idéias com os cidadãos e as forças políticas do município. “O Alex vem mostrando que uma de suas marcas é a capacidade de diálogo, de ouvir as pessoas, construir pontes e articular politicamente com outras forças partidárias da cidade. Estou muito entusiasmado com a pré-candidatura do Alex”, destacou Molon.

Após o café, Alessandro Molon e Alex Martins, participaram da inauguração da nova sede do PSB no município de Barra Mansa. O evento reuniu diversas lideranças comunitárias e partidárias do Sul Fluminense, como o vereador Vicentinho, e os pré-candidatos a prefeito de Barra Mansa, Noé Garcez, e de Piraí, Alzemiro Dias, além do presidente da Comissão Executiva Municipal, Marcos Marques, e demais integrantes.

No evento, Alex Martins ressaltou que para administrar uma cidade é necessário alguns atributos, como coragem, determinação, dignidade e honestidade. “O PSB tem reunido pré-candidatos com esse perfil e mais, pessoas fichas limpas que estão dispostas a resgatar a esperança do nosso povo; pessoas que pensam no bem da coletividade e na melhoria de vida de toda a sociedade. Estamos ouvindo a população e construindo uma relação de lealdade. Penso que ninguém tem o direito de trair o sentimento do povo, como tem ocorrido nos últimos tempos em diversas cidades do país. Fui parceiro de OAB do Noé Garcez e agora, estamos juntos na disputa pelo Executivo de duas cidades importantes da região, com a meta de fazer a diferença na administração pública”.

Alessandro Molon disse da importância da organização do PSB no Sul Fluminense “A região é estratégica, dinâmica e tem um grande potencial de desenvolvimento econômico e social, e pode voltar a ter um grande protagonismo no Estado. É preciso pensar em uma nova construção de mundo, com um novo modelo de desenvolvimento no Brasil. Um modelo que não faça a gente voltar ao que era antes da pandemia. Recentemente, uma frase no metrô de Hong Kong me chamou muita atenção. Ela dizia: Nós não podemos voltar ao normal, justamente porque o normal criou esse problema. Penso que o futuro nos reserva uma nova relação com a natureza e com o próprio ser humano”, ressaltou Molon, afirmando que a inauguração da sede em Barra Mansa é uma forma de reapresentar o PSB ao público e, principalmente, à sua militância.