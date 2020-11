Alex Martins tem quinta-feira de compromissos de campanha

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 17:45 horas

Volta Redonda – As atividades de campanha do candidato a prefeito pelo PSB, Alex Martins, começaram às 6 da manhã, com panfletaço próxima à entrada da CSN, no bairro Retiro. Alex Martins e apoiadores divulgaram as propostas do Plano de Governo. Em seguida, foi a vez de realizar o panfletaço na feira livre no Volta Grande e demais localidades do bairro.

Em função da previsão de chuvas pelo Instituto de meteorologia, a carreata prevista para ocorrer às 15:30 foi antecipada para às 11:00. A concentração foi marcada no Ciep do Volta Grande I e o trajeto inclui os bairros Ilha Parque, Parque das Ilhas, Santo Agostinho, Vila Americana e Aterrado.