Alexandre Habibe fala sobre pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 18:22 horas

Volta Redonda – O engenheiro e professor universitário Alexandre Habibe já foi indicado, em conferência municipal do PC do B, pré-candidato a prefeito de Volta Redonda. Em entrevista exclusiva o DIÁRIO DO VALE, ele fala sobre o momento atual e sua pré-candidatura.

Diário do Vale – O momento nacional é de extrema polarização ideológica. Isso pode afetar a discussão de propostas para a cidade e levar sua campanha a ficar no debate “Esquerda X Direita”?

Alexandre Habibe – Embora a polarização ideológica seja uma realidade e os desafios nacionais baseados em crises política, economica e sanitária, a eleição municipal será pautada por caráter mais pragmático compreendendo reflexos das crises no que tange a vida real na cidade. Penso que a população já vive uma overdose de informação e desesperança, de promessas sem conclusão e políticas inconsequentes. Pouco espaço resta para discussão panfletária. Dessa forma, espero que a campanha tenha foco em propostas concretas e projetos factíveis para a solução de problemas para a estabilidade e sustentabilidade do município nós próximos anos.

DV – Além das dificuldades ligadas à questão da saúde, todos os municípios vão iniciar o ano fragilizados economicamente, por causa da recessão ocasionada pela pandemia. É possível propor uma administração que não crie “rombos” nas contas públicas e ainda assim ofereça os serviços públicos essenciais em um quadro desses?

AH – A questão da saúde sempre será fundamental. Teremos uma redução de receitas no município. Penso que a nova equação que poderá levar o município ao equilíbrio no médio prazo, deve ser estruturada considerando como fatores prioritários os serviços básicos e fundamentais ao atendimento da população. Dessa forma, saúde, educação, segurança e manutenção da cidade sempre serão o foco da nova equação. Outras vertentes que consideram avaliação de contratos, custeio baseado e voltado para criação de oportunidades de fomento em áreas pouco exploradas e reavaliação da questão fiscal/ tributária no âmbito da responsabilidade do município devem apontar para reativação da atividade econômica e aumento gradativo da base de arrecadação

DV – Como equacionar a relação entre Volta Redonda e a CSN?

AH – A questão da relação do município com a CSN não pode ser baseada nem em litígio e tampouco em permissividade ou promiscuidade. Ambas instituições merecem e devem respeito a autonomia de cada parte. Por outro lado, existem regras ambientais, tributárias e pactos estruturados que devem ser respeitados e cumpridos. Penso que o município deve ver na CSN um parceiro a ser cativado e apoiado na medida em que a Companhia estabeleça um compromisso com o investimento, a empregabilidade e o crescimento.

DV- Qual a sua posição sobre a questão da segurança pública e o papel do município?

AH – Comparada com a estrutura de segurança pública de outros municípios do Estado do Rio, Volta Redonda ocupa uma posição que se situa no terço superior.A questão da participação do órgão municipal como parte ativa da sua estrutura de segurança, em conjunto a Polícia Civil e Polícia Militar, como proposta ou projeto existente é satisfatória mas entendo que sua participação deve cada vez mais se basear em vigilância e participação em grupo híbrido de inteligência, além da guarda patrimonial de Aparelhos Públicos e Escolas em geral, servindo também a segurança da população principalmente nos horários.noturnos.

DV – Que avaliação você faz da questão da Covid-19? Que cenário projeta para o momento da posse do novo prefeito, em 2021?

AH – Com relação ao Covid-19 e sua aceleração no contágio e número de óbitos, pelas curvas da evolução da Pandemia, tudo indica que ainda teremos largo período de sofrimento e relação de abertura e fechamento de comércio . Até a descoberta / fabricação e aplicação de vacinas ainda teremos meses de exposição. Assim sendo a sociedade funcionará em ritmo reduzido e os impactos econômicos e sociais estarão cada vez mais presentes. Qualquer política socialmente responsável e consequente deve ser baseada em transparência, informação e participação de todos os atores sociais para tomada das decisões que influenciam a segurança e a sustentação econômica da sociedade.