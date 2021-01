Alexandre Serfiotis abre prefeitura para atender a população de Porto Real

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 17:59 horas

Atendimento teve todas as regras de higiene para prevenir contra a Covid-19

Porto Real – Nesta terça-feira, 5 de janeiro, o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD) abriu as portas da prefeitura em atendimento ao povo, pelo segundo dia consecutivo e, com todas as regras de higiene preventivas à Covid-19, como uso de máscaras e álcool gel, recebeu centenas de pessoas no gabinete nos dois primeiros dias de governo.

Serfiotis confirmou, ao abrir o gabinete aos moradores da cidade, que as afirmações feitas na posse realizada dia 1º de janeiro são verdadeiras e vieram do coração em um momento de desabafo e de muita emoção.

O prefeito atendeu os cidadãos que foram à prefeitura, ouvindo com atenção os anseios, dúvidas e expectativas. Ele afirma estar agindo como um administrador que zela pelo bem comum e compreende que é na união que um município se fortalece.

“A prosperidade de uma cidade se dá com a determinação do poder público e a garra do povo. Assim, Porto Real está no caminho certo, pois eu, meu vice, Rafael de Carvalho Lima, o Rafa, e todos envolvidos no processo inicial de governo estão comprometidos em trabalhar visando a cidade como um todo e a garra do povo portorrealense é conhecida por ser um povo guerreiro e trabalhador, assim está pronta a receita para o sucesso, para que o sol volte a brilhar, o céu a ser azul e o povo a ser feliz”, declarou.

“Ontem e hoje foram só os primeiros dias de 4 anos de uma administração que será voltada para o povo e pelo povo, apenas peço a compreensão dos nossos munícipes, pois levará um tempo para que consigamos colocar tudo no devido lugar e a cidade começar a caminhar rumo ao desenvolvimento social e econômico que precisamos para que voltemos a figurar como uma das melhores do Estado para se viver”, concluiu Alexandre.

Foto: Regiane Real