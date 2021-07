Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 19:45 horas

(Foto: PMPR)

Porto Real – A cidade recebeu na tarde desta terça, 20, a visita do senador Romário. O senador foi recebido pelo prefeito Alexandre Serfiotis, pelo vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima, pelos vereadores: Cláudio, Diego Graciani, Fernando Beleza, Henry, e Ronário, e por secretários do governo municipal. O motivo da visita institucional do senador foi o anúncio de uma indicação de R$ 1 milhão, que serão aplicados na atenção básica de saúde.

Ao receber o Senador, o prefeito agradeceu aos presentes, destacou o trabalho sério do Senador em Brasília e afirmou que na atual situação, por causa da pandemia, a saúde é cada vez mais exigida, necessita de mais recursos para aplicar. “O País enfrenta um momento difícil e essa indicação sua Senador, vai ajudar muito a saúde em nosso município.” – declarou o prefeito. Alexandre Serfiotis ainda falou sobre o projeto de ampliação dos leitos de CTI no Hospital Municipal São Francisco de Assis.

O senador Romário agradeceu o carinho com que sempre é recebido em Porto Real e falou sobre as lembranças que tinha do Prefeito Alexandre Serfiotis, quando era deputado, que lutava para trazer recursos para a cidade. “Meu gabinete em Brasília está de portas abertas para o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e secretários desta cidade que sempre me acolhem com carinho e respeito” – Declarou o Senador.

O vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima, agradeceu a presença e destacou a importância da indicação feita pelo Senador Romário. “A atuação do governo na saúde com a vacinação vem sendo destaque na região e é possível acreditar que a situação da cidade frente a pandemia possa apresentar um quadro cada vez melhor. O recurso chega em boa hora e será muito bem empregado na área da Saúde.” – Finalizou o Vice-prefeito.