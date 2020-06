Alfredo Peixoto confirma pré-candidatura a prefeito de VR pelo PSD

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 18:07 horas

Volta Redonda – O ex-secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, confirmou que está a disposição do PSD para ser candidato a prefeitura de Volta Redonda nas eleições deste ano. O partido tem até agosto para definir quem será o candidato da legenda a sucessão do atual prefeito Samuca Silva.

Após o anúncio de que Samuca não concorreria a reeleição, Alfredo Peixoto se desincompatibilizou do cargo de secretário de Saúde para estar apto a concorrer ao Palácio 17 de Julho. Alfredo vem se movimentando junto ao partido para ser o indicado a concorrer no pleito.

Segundo Alfredo, com a experiência que adquiriu como sendo gestor a frente da secretaria de Saúde da cidade, ele acredita estar apto para governar a cidade, tendo em vista que o orçamento de saúde de Volta Redonda é maior do que muitos orçamentos municipais de cidades do Brasil.

– Estou no governo Samuca desde o início, sendo seis meses como secretário de Meio Ambiente e por quase três anos como secretário de Saúde. E essa experiência contemporânea de gestão da saúde e de recursos me deixa preparado para encarar os desafios após a pandemia da Covid-19, onde haverá mundialmente um crise econômica e humanitária – destacou.

Alfredo Peixoto destacou diversas melhorias na área da saúde durante sua gestão na pasta no governo Samuca Silva: Hospital do Idoso, Centro Municipal de Saúde (Hospital Santa Margarida), inauguração de três unidades básicas de saúde; dois centros de odontologia concentrado, entre outros.

– O governo Samuca Silva, mesmo com grande endividamento herdado das gestões anteriores, realizou diversas melhorias na saúde, das quais sinto muito orgulho. Um dos caminhos considerado por vários especialistas para a retomada da economia no pós-pandemia, é o fortalecimento da capacidade de planejamento estratégico da máquina pública – disse Alfredo Peixoto.