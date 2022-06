Alunos premiados em festival de Robótica visitam prefeito Mario Esteves

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 18:07 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves recebeu em seu gabinete, na manhã de sexta, 24, os alunos da escola Sesi, do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º do Ensino Médio, premiados pelo “Festival Sesi de Robótica 2022”. O grupo estava acompanhado da equipe pedagógica da unidade barrense. Os estudantes foram apresentar ao prefeito o projeto premiado nas categorias Regional e Nacional em primeiro lugar. A diretora da escola, Marcella Carolina Motta dos Santos Oliveira, também esteve presente.

O projeto foi construído a partir de um estudo de viabilidade e logística para melhorar a qualidade de vida dos moradores do distrito de São José do Turvo, distante 32 km da sede do município. Desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Educação, e com uma rede de drogarias privada, o estudo visa a viabilidade de entrega de medicamentos à comunidade local diária e sem custos de frete.

Os alunos foram a campo no Turvo verificar quais as necessidades da comunidade e verificaram que a distância do centro comercial da cidade faz como que eles tenham dificuldades para aquisição de gêneros importantes, como a compra de medicamentos. Diante desta realidade, foi feito um estudo e a busca de parcerias para solucionar a questão.

Através da parceria com uma rede de drogarias, para venda através da internet e como apoio da Secretaria de Educação, no transporte dos produtos, o projeto foi montado e acabou o vencedor por seu cunho social.

De acordo com a diretora Marcella Carolina, um dos grandes objetivos do programa de Robótica do Sesi é, além de trabalhar as questões pedagógicas, incentivar os alunos a conhecer e auxiliar na soluções de problemas sociais. “Em projetos como este, os alunos vivenciam a realidade da comunidade onde reside e podem contribuir para o seu desenvolvimento através do conhecimento”, destacou a professora.

Os alunos foram parabenizados pelo chefe do Executivo pelo trabalho, e receberam apoio para dar continuidade ao projeto, para que a população turvense seja contemplada com a possibilidade de adquirir medicamentos com o apoio irrestrito da municipalidade. O estudo e a possibilidade de expansão da rede de internet para a praça do Turvo também foi debatida e aprovada por Mário Esteves. Na oportunidade os alunos foram convidados a desenvolver um projeto para ser aplicado na cabine do avião que será implantado no roteiro Turístico do distrito de Ipiabas.

— Fiquei surpreso com o desenvolvimento do projeto deles. Isso mostra que, toda movimentação em favor da educação, é transformadora. Esses jovens buscaram, em suas vocações, a grandeza para levar, à população do Turvo, uma melhor qualidade de vida, com a parceria com a iniciativa privada. Cada vez mais vejo que estamos no caminho certo quando se fala desse assunto; da educação. E, reconhecendo esse belo trabalho, convidei os alunos a desenvolverem um aplicativo para ser executado no metaverso do avião de Ipiabas. Isso será fantástico — frisou o prefeito.