Alzemiro apresenta propostas de governo no dia de aniversário de Piraí

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 16:47 horas

Piraí – Em comemoração ao aniversário de Piraí, neste sábado (17), o candidato a prefeito Alzemiro Dias (PSB) destaca pontos do seu plano de governo que representam um novo ciclo para o município. A cidade completa 183 anos este ano, com uma história de desenvolvimento “conquistada com a força do povo”, como sempre ressalta Alzemiro.

Segundo o candidato, a cidade apresenta muitos desafios a superar, como a situação do desemprego, a falta de acessibilidade, a urgência de garantir saneamento básico a todas as famílias e a melhoria do transporte público, por exemplo. Essas demandas são sempre apontadas pela população e Alzemiro afirma ter propostas em seu plano de governo para solucionar esses problemas.

“Vamos atrair novas empresas para Piraí, com a contrapartida de que sejam oferecidos empregos para os nossos moradores. Temos pessoas capacitadas e vamos investir também na formação dos nossos jovens, com cursos profissionalizantes. No nosso plano de governo também destacamos a ampliação das vagas nas creches, que será possível agora com o novo Fundeb. E com essa conquista, vamos implantar a educação em tempo integral gradativamente. O que vai favorecer a oportunidade de emprego para as mulheres que muitas vezes precisam ficar em casa com os filhos”, avaliou.

Algumas propostas

Para a Saúde, Alzemiro e o candidato a vice, Cadão (Avante), destacam a reforma e ampliação das Unidades de Saúde, com maior foco nas Unidades Odontológicas. Com objetivo de reestruturar a Rede Municipal para que atenda às novas exigências legais impostas pela pandemia, não apenas restabelecendo, mas também ampliando as ofertas de consultas, atendimentos e serviços existentes antes do novo coronavírus.

De acordo com o plano de governo, para Habitação e Urbanismo, uma das propostas é o levantamento da demanda de déficit habitacional no município. E buscar financiamento junto ao

Governo do Estado e Federal para desenvolvimento de uma política habitacional. A fim de produzir novas habitações, urbanizar e regularizar áreas produzindo alternativas para acesso à moradia, na quantidade e proporção necessária para Piraí, no futuro, zerar seu déficit habitacional. Tanto para a população que hoje não tem casa, meio ambiente adequado ou regularidade, quanto para a nova demanda advinda do crescimento populacional.

A organização urbana também é muito cobrada pelos moradores. E segundo o candidato a prefeito, no seu governo será estudada a viabilidade para implantação de guarda municipal que atue no trânsito, guarda patrimonial e auxílio ao cidadão. Além disso, irá organizar o trânsito para maior segurança do pedestre e do ciclista, evitar acidentes e facilitar o dia a dia dos motoristas.