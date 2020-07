Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 19:54 horas

Ex-vereador por duas vezes no município, Alzemiro é reconhecido por sua trajetória de trabalho ao lado do população

Piraí – Ex-vereador por dois mandatos, Alzemiro Dias é pré-candidato a prefeito em Piraí pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Advogado, ex-presidente da OAB no município, Alzemiro também é técnico em Eletromecânica, profissão que exerce como concursado da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) há 30 anos. No seu currículo, também soma uma experiência em que trabalhou como taxista.

Ao longo de sua trajetória na Câmara, direcionou seus mandatos à defesa e valorização do servidor público, e trabalhou pela garantia de saneamento básico aos moradores. Em nota, a assessoria de Alzemiro Dias informa que, como um vereador, ele “lutou por justiça social, pelo fomento à qualificação profissional, além de oportunidade ao ensino técnico para os jovens, e assim, viabilizar a conquista do primeiro emprego”.

Como parlamentar municipal, Alzemiro também foi a favor do orçamento participativo, pela transparência na divulgação de informações e prestação de contas. Segundo ele, atender demandas do povo é o que motiva sua disposição à pré-candidatura a prefeito. E ele reconhece que há um grande desafio, pois o município possui diversos bairros e distritos que têm necessidades específicas.

– Acredito na política democrática feita com a participação dos cidadãos. Ouvindo as particularidades de quem vive o dia a dia de cada localidade do nosso município. E defendo que a população seja a verdadeira protagonista. Porque a política só faz sentido se os direitos e anseios do povo estiverem em primeiro lugar – pontuou o pré-candidato a prefeito, que tem usado as redes sociais para interagir com a população, sobretudo nesse momento de quarentena.

Família

Aos 62 anos, Alzemiro é casado com a agente de Saúde Cláudia Azevedo. Tem dois filhos, o estudante de medicina Alexandre Henrique e a advogada Beatriz, e um neto, Henrique, de cinco anos. Nascido e criado em Piraí, o local que marca a vida de Alzemiro é o bairro Asilo, onde morou por 30 anos, fez amizades, e conserva as lembranças da mãe, Anna, conhecida como Anita, já morta.