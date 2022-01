América Tereza parabeniza Guarda por prender ladrões de cobre em seu bairro

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 20:41 horas

Grupo estava atuando há tempos no Barreira Cravo e causava frequentes interrupções de serviços

Volta Redonda – A ex-vereadora e atual presidente da Associação dos Moradores do Barreira Cravo, América Tereza, usou nesta segunda as redes sociais para parabenizar a Guarda Municipal, pelo trabalho realizado hoje, conseguindo prender um ladrão de fios que furtava na Igreja São João Batista/Barreira Cravo. Esse tipo de furto causa interrupção de serviços de telecomunicações e em alguns casos, de distribuição de energia.

O material foi encontrado em um ferro velho no Aterrado. A prisão da dupla ocorreu no fim de semana, após denúncias de moradores.

Os populares gravaram imagens da ação criminosa e as enviaram pelo WhatsApp à Unidade de Guarda Comunitária (UGC) de plantão. Os agentes que realizavam patrulhamento pelas ruas foram avisados e, nas imediações do bairro Vila Americana, reconheceram um suspeito, de 34 anos. Ele foi abordado e confessou ter realizado o furto e vendido o material por R$50, em um ferro velho no bairro Aterrado.

Os guardas foram até o local e confirmaram a informação do suspeito. O material furtado foi recuperado e devolvido aos responsáveis pela igreja. O vendedor e o comprador foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP).

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a ideia é dar respostas cada vez mais rápidas à população. “Vamos motivar os GMs a participarem mais dessas ações, que causam grandes prejuízos à população de Volta Redonda. Queremos uma Guarda Municipal cada vez mais interativa, auxiliando naquilo que o cidadão precisa e na redução do crime”, ressaltou o secretário.