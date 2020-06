André Corrêa reassume mandato na Alerj e se diz inocente das acusações

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 17:26 horas

Rio – O deputado estadual André Correa (DEM) tomou posse na semana passada, após mais de um ano de reclusão. Ele foi preso na Operação Furna da Onça, realizada pela Polícia Federal, em novembro de 2018, pouco depois de ser reeleito deputado estadual. O retorno à Alerj ocorreu após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para tomar posse. O parlamentar tem afirmado constantemente que é inocente das acusações que o levaram à sua prisão.

Segundo André Corrêa, a sua prisão e a do seu assessor foram consideradas ilegais pela ministra Carmem Lúcia do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Enquanto o Brasil discute se prisão é em primeira ou segunda instância, eu não tive instância nenhuma. Permaneci um ano no cárcere, sem ser julgado e, muito menos, condenado. Não fui sequer ainda ouvido pelo juiz do caso. Nos autos do processo, a Receita Federal considerou o meu patrimônio e do meu assessor compatíveis com nossa renda. Na mesma linha, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que identificou movimentação atípica de 21 deputados, não encontrou nenhuma irregularidade na minha movimentação financeira, bem como, na do meu assessor — declara.

Corrêa também afirma que a sua prisão foi causada por um depósito equivocado do Banco Itaú – e estornado no mesmo dia na conta do seu assessor, que não foi avisado.

— Tal fato já foi reconhecido pelo próprio banco e pela Justiça. Vamos processar o Itaú. Nenhum empresário delator citou qualquer atitude ilícita minha. Para mim, valeu a presunção de culpa e não a presunção de inocência, como determina a Constituição. Sou inocente e as diversas vitórias jurídicas que venho tendo começam a fazer justiça, em que pese que o que eu e minha família e amigos sofremos jamais será reparado — prossegue.

Uma das principais reclamações do deputado estadual enquanto esteve afastado foi a ausência de qualquer julgamento. A sua prisão preventiva durou pouco mais de um ano.

— É algo que tem que ser revisto, porque é injusto e ilegal. Não pode uma pessoa ficar um ano presa, sem ser condenada, sem sequer ser julgada e sem ter o direito de depor para um juiz. Isso é absolutamente ilegal e isso precisa ser revisto — aponta.

Em sua passagem pelo cárcere, André Corrêa relata que sempre que foi tratado com respeito, mas nunca teve privilégio e chegou a ficar em uma cela com 42 presos. Ele ficava 22 horas por dia encarcerado em Bangu, bairro mais quente da cidade do Rio de Janeiro. Para dormir, o deputado relata que molhava uma toalha de banho e esticava junto ao lençol da cama, que logo secava e a única opção era um borrifador que ganhou da sua esposa, que usava para tentar aplacar o suor.

O deputado também conta que participou da criação de uma pequena igreja dentro da sua cela. “Todo dia, às 8 horas da manhã, rezávamos o Pai Nosso de mãos dadas. Às 18 horas, nós católicos, escutávamos juntos a Ave Maria, rezada pela rádio UCP de Petrópolis que pegava lá. Tínhamos direito, cada um, a um radinho de pilha. Foi muito duro, mas Deus não me abandonou um instante sequer. Vivenciei que o capítulo 8, versículo 28, da Carta de São Paulo aos Romanos, é uma verdade absoluta: ‘todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus’. Acredito muito nisso”.

André Corrêa conta que teve sua imagem pública prejudicada e o seu maior testemunho é das pessoas que trabalharam e conviveram com ele ao longo de 26 anos de vida pública. “Tenho recebido muita solidariedade, muito carinho e estou de cabeça erguida, sereno, sabendo que tudo, como sempre, é no tempo de Deus. Vou continuar trabalhando por todo o estado e pelas minhas bandeiras como o meio ambiente e a geração de empregos”.

O parlamentar também diz que durante suas mais de duas décadas de vida pública gerenciou bilhões de reais e nunca teve uma condenação sequer em primeira instância. Ele questiona como poderia ser mantido afastado de um mandato que setenta mil cariocas e fluminenses optaram. “Seria injusto e essa injustiça começou a ser reparada. Inclusive, quando converso com colegas deputados e mostro no detalhe o processo, eles têm ficado surpreendidos com a injustiça que sofri”.