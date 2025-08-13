quarta-feira, 13 agosto 2025
Angra dos Reis atualiza regras do seguro defeso para pescadores artesanais

Benefício garante sustento de famílias durante paralisação da pesca

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca de Angra dos Reis informa aos pescadores artesanais do município que houve mudanças no acesso ao seguro defeso, após a publicação do Decreto Federal nº 12.527, de 24 de junho de 2025. O benefício é concedido durante o período de paralisação da atividade pesqueira, visando à preservação das espécies.

Entre as principais alterações estão o aumento da fiscalização sobre a comprovação da atividade pesqueira, o cruzamento automático de dados com outros cadastros públicos e a ampliação dos critérios para suspensão ou indeferimento do benefício em caso de inconsistências.

O decreto estabelece que o pescador artesanal deve:

  • Ter o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ativo e atualizado;
  • Comprovar exercício contínuo da pesca nos últimos 12 meses anteriores ao início do defeso;
  • Possuir Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Manter regularidade no CPF;
  • Não ter vínculo empregatício ou outra fonte de renda formal no mesmo período, exceto pensão por morte, auxílio-acidente e programas de transferência de renda.

A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca está à disposição da categoria para prestar orientações sobre as novas exigências e ajudar os pescadores a regularizarem suas situações junto aos órgãos competentes.

“É fundamental que nossos pescadores estejam atentos às mudanças e mantenham seus cadastros atualizados para não correrem o risco de ter o benefício suspenso. A equipe técnica da secretaria está preparada para oferecer o suporte necessário”, reforçou o secretário Jorge Eduardo Mascote.

O seguro defeso é um direito dos profissionais da pesca artesanal e garante o sustento de milhares de famílias durante os períodos em que a captura de determinadas espécies é proibida por lei ambiental.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 182, Centro – próximo à Praça Zumbi dos Palmares – ou pelo telefone (24) 3377-5352.

 

 

