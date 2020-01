Angra dos Reis empossa novo Conselho Tutelar

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 19:59 horas

Angra dos Reis – Por um período de quatro anos, a partir desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, Dalcir Baraco, Marcelo Ensá, Espedito, Erika Cavalcanti e Argentino terão a missão de zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Angra dos Reis. A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares do município aconteceu na Casa Larangeiras, com a presença do prefeito Fernando Jordão, da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Célia Jordão, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Edília Carmo, vereadores, conselheiros suplentes e familiares dos empossados.

– O trabalho do conselho tutelar é uma tarefa difícil, mas fundamental para a nossa sociedade, pois vocês são os guardiões das nossas crianças e adolescentes. Estou muito feliz por participar deste momento. Vocês podem contar com todo o apoio necessário da Prefeitura – destacou o prefeito Fernando Jordão, ao lado dos vereadores Marquinho Coelho, Flavinho, Luciana Valverde, Thimoteo Cavalcanti e Titi Brasil.

Comentando sobre o apoio da Prefeitura ao conselho tutelar, a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Célia Jordão, destacou que, em breve, o órgão contará com uma nova sede, com novos computadores e equipamentos. “Isto dará ao conselho condições para trabalhar com mais dignidade. Desejo que vocês deem o seu melhor e que Deus ilumine esta nova jornada”, frisou a primeira-dama.

Quem também desejou sucesso aos novos conselheiros foi a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, agradecendo todo o apoio recebido da Comissão de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, presidida pelo procurador do município, Alan Peçanha.

– As nossas crianças e adolescentes precisam de respeito e o conselho tutelar representa a própria comunidade na defesa das leis que garantem os direitos. Deus abençoe vocês nesta tarefa de proteger nossas crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade pessoal e social – disse Edília Carmo.

A votação para a escolha dos conselheiros tutelares aconteceu no dia 10 de outubro, em 14 locais de votação, com a participação de 12.901 eleitores. Como suplentes foram eleitos: Fabiano Alves, Zé Capoeira, Antônio Escoteiro, Flávia Praxedes e Mariazinha.