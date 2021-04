Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 17:02 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis entregou, no início da tarde desta segunda-feira (12), os documentos necessários para que os convênios com o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sejam firmados.

A parceria, no valor de R$ 5 milhões, inclui insumos para a recuperação de vias públicas, beneficiando a mobilidade urbana.

O material técnico foi entregue pelos secretários Tiago Scatulino (Desenvolvimento Urbano) e Alan Bernardo (Obras) ao vice-presidente do DER-RJ, Cleidson Sampaio Bitencourt.

– Um convênio vai possibilitar o recapeamento da Estrada Angra Getulândia, do Centro até o trevo da Ribeira, na Japuíba, e o outro, o recapeamento da Estrada do Contorno. Os documentos foram protocolados hoje e a expectativa é que entre 30 e 60 dias tenhamos o convênio firmado para iniciar as obras. Este será um ganho muito importante para a nossa cidade – informou o secretário-executivo de Obras, Alan Bernardo.

Paralelo a isso, a prefeitura já está licitando o complemento dessas obras, já que enquanto o Estado fornecerá os insumos, o Município terá que providenciar transporte, usinagem e demais serviços.