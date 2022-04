Angra dos Reis tem novo calendário para reuniões sobre Plano Diretor

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 19:38 horas

Angra dos Reis – O Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) lançou uma nova programação com as datas das reuniões com as comunidades para a elaboração do novo Plano Diretor. O calendário anterior foi cancelado devido aos problemas decorrentes das fortes chuvas sobre o município no início deste mês. Conforme a nova programação, as reuniões acontecerão nos meses de maio e junho, em núcleos que agrupam diversos bairros com características semelhantes e proximidade. Para participar, é preciso fazer inscrição.

Tendo em vista uma gestão democrática, instrumento importante de participação do cidadão na construção da cidade, são parte do processo de construção do Plano Diretor as reuniões com os moradores dos diversos bairros de Angra, para que eles possam entender o projeto e fazer sugestões.

O Plano Diretor é o conjunto de leis e regras para o direcionamento e desenvolvimento da cidade. Ele ordena aspectos físicos e territoriais, servindo de diretriz para o desenvolvimento urbano organizado e sustentável. O Plano Diretor tem vigência de 10 anos. Ao final da vigência, ele precisa ser revisto, para que um novo seja elaborado. O processo atual inclui no debate a simplificação da legislação, atualização de algumas demandas, visão de futuro e aspectos que podem ser melhorados.

Os assuntos discutidos em um Plano Diretor abrangem saneamento, mobilidade, acessibilidade, regularização fundiária, regularização edilícia (condomínios verticais, prédios e apartamentos), economia, dentre tantos outros que fazem parte do cotidiano de um município.

Para participar dos encontros é preciso fazer inscrição pelo site do Plano Diretor (planodiretor.angra.rj.gov.br) ou presencialmente, na sede do Imaar, que fica na Rua do Comércio, 17, Centro de Angra. O horário de atendimento é das 10h às 12h e das 13h30 às 16h. O telefone é (24) 3368-6441. Mais informações pelo endereço eletrônico [email protected]

A participação popular é garantida por lei e permite a contribuição da população na construção das diretrizes para a cidade. Todo cidadão angrense pode participar das reuniões setoriais. As reuniões do Plano Diretor são divididas em setoriais e técnicas. As setoriais incluem a sociedade civil organizada; as técnicas são formadas por representantes de órgãos municipais, estaduais e federais.

Novo calendário e prazos para inscrições

Núcleo 1 – inscrições até 8/5

10/5, às 9h30 – Terça-feira

M. Frei Bernardo

Av. Francisco M. Castro, 298, Parque Mambucaba

Bairros contemplados: Sertão de Mambucaba, Parque Mambucaba, Parque Perequê, Morro da Boa Vista, Vila Histórica de Mambucaba, Praia das Goiabas, Praia Vermelha, Praia Brava, Usina Nuclear.

13/5, às 9h30 – Sexta-feira

M. Cacique Cunhambebe Projetada, 145 – Frade

Bairros contemplados: Piraquara, Porto Frade, Frade, Grataú, Praia do Recife, Gamboa do Bracuí, Ilha do Jorge.

17/5, às 10h30 – Terça-feira

M. Dom Pedro I

Rod. Saturnino Braga, s/n – Serra D’água

Bairros contemplados: Ariró, Zungú, Serra D’água.

20/5, às 9h30 – Sexta-feira

M. Aurea Pires da Gama

Est. Santa Rita I, s/n – Bracuí

Bairros contemplados: Santa Rita do Bracuí, Sertão do Bracuí, Reserva Indígena, Porto Bracuí, Bracuí, Itinga, Itanema, Sertão de Itanema, Ilha da Caieira.

Núcleo 2 – inscrições até 22/5

24/5, às 9h30 – Terça-feira

Centro de Estudos Ambientais (CEA)

Av. Prefeito Jair Toscano de Brito – Praia da Chácara

Bairros contemplados: Gamboa do Belém, Parque Belém, Banqueta, Nova Angra, Areal, Campo Belo (parte de cima), Sapinhatuba I, Monte Castelo, Sapinhatuba III.

27/5, às 9h30 – Sexta-feira

Centro de Estudos Ambientais (CEA)

Av. Prefeito Jair Toscano de Brito – Praia da Chácara

Bairros contemplados: Ilha da Barra, Ponta do Partido, Pontal, Ponta da Cruz, Ponta dos Ubás, Caieira, Porto Caieira, Ribeira, Divinéia, Japuíba, Vila Nova, Campo Belo, Encruzo da Enseada, Enseada, Ponta do Sapê, Retiro.

31/5, às 9:30hs – Terça-feira

Centro de Estudos Ambientais (CEA)

Av. Prefeito Jair Toscano de Brito – Praia da Chácara

Bairros contemplados: Tanguá, Vila Velha, Praia Grande, Bonfim, Colégio Naval, São Bento, Centro, Praia do Anil, Morro do Abel, Morro da Carioca, Morro do Bulé, Morro do Santo Antônio, Morro da Caixa D’água, Morro do Carmo, Morro do Perez, Morro da Fortaleza, Morro da Glória I, Morro da Glória II, Morro do Tatu, Morro da Cruz, Praia do Anil, Balneário, Parque das Palmeiras, Praia da Chácara, Praia do Jardim, Marinas, Mombaça.

Núcleo 3 – inscrições até 30/5

2/6, às 9h30 – Quinta-feira

Universidade Estácio de Sá

Av. dos Trabalhadores, 179 – Jacuecanga

Bairros contemplados: Camorim Pequeno, Camorim, Praia do Machado, Lambicada, Morro do Moreno, Village, Jacuecanga, Caputera I, Caputera II, Vila da Petrobrás, Água Santa, Monsuaba, Paraíso, Biscaia, Ponta Leste, Terminal da Petrobrás.

3/6, às 9:30h – Sexta-feira

M. Prof. Amália Araújo Lage Júlio Lopes, s/n – Garatucaia

Bairros contemplados: Maciéis, Portogalo, Caetés, Vila dos Pescadores, Garatucaia, Cidade da Bíblia, Cantagalo e adjacências.

Núcleo 4 – inscrições até 5/6

7/6*, às 10h – Terça-feira

Hotel da Igreja

Praia de Provetá – Ilha Grande

Bairros contemplados: Provetá, Aventureiro, Parnaioca, Dois Rios, Lopes Mendes, adjacências.

9/6*, às 10h – Quinta-feira

M. General Silvestre Travassos

Praia de Araçatiba – Ilha Grande

Bairros contemplados: Praia Vermelha da I. Grande, Araçatiba, Longa, Enseada Sítio Forte, Matariz, Bananal.

16/6*, às 10h – Quinta-feira

Auditório do Inea

Vila do Abraão – Ilha Grande

Bairros contemplados: Freguesia de Santana, Guaxuma, Enseada das Estrelas, Vila do Abraão, Abraãozinho, Enseada das Palmas, Ponta dos Castelhanos.

* Datas a confirmar