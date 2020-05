Angra dos Reis terceiriza gestão da iluminação pública

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 15:27 horas

Licitação foi feita por leilão na manhã desta sexta (08) na Bolsa de Valores de São Paulo

Angra dos Reis – O Consórcio Luz de Angra, composto pelas empresas Enel X, Selt Engenharia e Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, apresentou hoje (8), na B3 – Bolsa de Valores de São Paulo, a melhor proposta para gerir o parque de iluminação pública do município de Angra dos Reis pelos próximos 15 anos. Agora, o processo entra em fase de habilitação e o resultado final será divulgado no dia 5 de junho.

Representada pela corretora Itaú, a empresa apresentou uma proposta de R$ 327.060,00 na fase de leilão de PPP (parceria público-privada), o que corresponde a um deságio de 31% ante o valor máximo de contraprestação mensal definido no edital. O contrato prevê a modernização da iluminação da cidade, com 20.564 pontos de luz, em três anos. O pagamento da contraprestação da prefeitura é garantido pela Contribuição da Iluminação Pública (CIP).

O certame, organizado e também conduzido pela B3, foi promovido pela Prefeitura de Angra e pela Houer Concessões, empresa responsável pelo desenvolvimento dos estudos de modelagem da PPP. O prefeito Fenando Jordão e os secretários Marcus Venissius Barbosa (Governo e Relações Institucionais), André Luís (Planejamento e Gestão Estratégica) e Alan Bernardo (Obras), servidores do governo municipal, acompanharam o evento.

– Estamos felizes por ter conseguido realizar, com transparência total, um ato importante numa época difícil, de pandemia. Os benefícios desta PPP são muitos, entre eles o custo mais baixo, modernização e também a eficiência na iluminação pública, que é fundamental para garantir o direito de ir e vir das pessoas e a segurança. Essa é a primeira PPP de Angra e outras virão por aí – ressalta o prefeito de Angra, agradecendo a B3 por ceder espaço para o importante ato de modernização das administrações públicas.

Esse foi o primeiro leilão na B3 depois que a pandemia do novo coronavírus foi decretada. O formato do certame foi adaptado para garantir a proteção da integridade de todos, obedecendo à regulamentação estadual e municipal vigentes em São Paulo e as recomendações do Ministério da Saúde.

– A B3 se orgulha em ajudar a Prefeitura de Angra a definir a empresa vencedora da licitação e em colaborar com o desenvolvimento econômico e social do Brasil – diz André Demarco, diretor de Processos Licitatórios da bolsa do Brasil.