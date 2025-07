Angra realiza segunda audiência pública para revisão do Plano Diretor

Angra dos Reis – A segunda audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Angra dos Reis foi realizada nesta sexta-feira (18) . O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu representantes da sociedade civil, do poder público e lideranças comunitárias, que debateram propostas para o futuro da cidade.

A audiência foi coordenada pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR) e faz parte do processo de atualização do Plano Diretor, instrumento que orienta o crescimento urbano, o uso do solo, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da cidade.

No encontro, a população teve espaço para apresentar sugestões e discutir temas como mobilidade urbana, habitação, infraestrutura, regularização fundiária e proteção ambiental. As contribuições coletadas serão analisadas tecnicamente e poderão ser incorporadas à nova versão do Plano.

Entre as mudanças previstas no Plano Diretor, estão o aumento das áreas comerciais, a adequação dos zoneamentos à realidade local (como tamanho de lotes e gabaritos), a definição de novas áreas de expansão urbana e a eliminação do microzoneamento excessivo. A revisão também contempla uma atualização do Código de Obras, no que diz respeito ao licenciamento digital e à simplificação do processo para construções residenciais unifamiliares.

“A participação da população é fundamental nesse processo. O novo Plano Diretor será o guia de desenvolvimento da cidade pelos próximos anos, e queremos que esse documento reflita os anseios da comunidade. Hoje apresentamos o plano até agora e as mudanças que foram incluídas a partir das demandas surgidas na primeira audiência pública”, afirmou o presidente do IMAAR, Maurício Lamego.