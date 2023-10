Angra terá novos conselheiros tutelares a partir de janeiro

A partir de janeiro de 2024, Angra dos Reis passará a ter 10 novos conselheiros titulares e suplentes, com mandato entre o quadriênio 2024/2027, divididos em duas sedes: uma no 1º distrito (Centro) e a outra, no 4º distrito (Parque Mambucaba). O Conselho Tutelar é responsável pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, atendendo às atribuições previstas, principalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O resultado da eleição foi divulgado nesta segunda-feira, dia 2. Foram eleitos 10 conselheiros titulares: Argentino (2.708 votos), Dita do Miltinho (2.563 votos), Mariazinha (1.975 votos), Ricardinho (1.974 votos), Marcelo (1.955 votos), Fabiano Alves (1.829 votos), Regina do Leozinho (1.785 votos), Zé Capoeira (1.696 votos), Dani Morena (1.638 votos) e Angélica Campos (1.495 votos).

Já para a suplência do conselho, foram selecionados os candidatos: Karla Leopoldino (1.462 votos), Rose do Guilherme (1.273), Telma Regina (1.268 votos), Waltair (1.116 votos), Izaque Ferreira (1.093 votos), Laine Viana (1.079 votos), Glaucia Timoteo (1.052 votos), Marquinho Silva (1.019 votos), Daniel Carlos (1.003 votos) e Márcia Dóia (463 votos).

A posse dos novos conselheiros tutelares de Angra dos Reis será no dia 10 de janeiro de 2024. Nas eleições deste ano, as seções eleitorais foram distribuídas em 22 unidades de ensino espalhadas pela cidade, oito a mais do que na última eleição do conselho, em 2019. Cinquenta e três servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania ficaram à disposição para apoiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) na fiscalização das eleições. Ao todo, o município contabilizou 9.229 eleitores, com um total de 30.627 votos, sendo nove votos brancos, 172 votos nulos e 30.446 votos válidos.

No domingo, dia 1º, após o término da votação, as urnas foram levadas até a sala do Tribunal do Júri do Fórum de Angra dos Reis. A apuração foi realizada por meio de impressoras digitais (scanners) que identificam os círculos pintados por candidato. Para dar mais transparência ao processo eleitoral, a apuração e o resultado foram acompanhados pelos integrantes do conselho, pelos candidatos que participaram da eleição e pelo Ministério Público.

O processo para a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA, com apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O certame foi fiscalizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e contou com o apoio da Justiça Eleitoral. A abertura de impugnações estará disponível até 24h após a finalização da apuração dos votos, devendo ser analisadas pelo CMDCA e pelo Ministério Público.