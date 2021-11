Antônio Cardoso pretende unir diretórios do PL da região para lançar candidaturas

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 17:43 horas

Volta Redonda – O presidente do diretório do PL em Volta Redonda, Antônio Cardoso, afirmou que pretende conversar com os diretórios do partido em outros municípios da região. A intenção é unir forças em torno de candidatos a deputado federal e estadual nas eleições gerais do ano que vem. Segundo ele. é importante aumentar a representação da região na Alerj e na Câmara dos Deputados.

– O PL tem um candidato natural a deputado federal, que é o Luiz Antônio Corrêa, mas vamos buscar mais um nome, porque a região precisa de mais representação nos legislativos estadual e federal – afirma Cardoso.

O presidente do PL de Volta Redonda fala em reunir as direções do partido em seis ou sete municípios e concentrar esforços em um número reduzido de candidatos: “Precisamos eleger pessoas que falem a nossa linguagem. Alguém que seja ligado à região, conheça nossas peculiaridades e nos atenda”, disse.

Uma das bandeiras que Antônio Cardoso gostaria que os candidatos apoiados pelo PL defendessem é o aumento no limite de faturamento das microempresas, atualmente de R$ 3,6 milhões. O presidente do partido em Volta Redonda afirma que esse valor não é modificado há muito tempo e que a inflação tornou-o inviável.

– Além do limite de faturamento fora da realidade, ainda enfrentamos o problema de o Simples (regime de tributação diferenciado para as microempresas) aplicar um percentual sobre o faturamento bruto, não sobre o lucro. Assim, quem vence R$ 100 mil com margem de 5% paga o mesmo imposto que quem vende os mesmos R$ 100 mil com margem de 30%. Não é justo – afirma.

Relação com Neto

Antônio Cardoso destacou que a relação dos vereadores do PL com o Executivo está bem, mas afirmou que seu contato com o prefeito Antônio Francisco Neto independe disso: “Ambos atuamos na política e já estivemos em campos opostos, mas nunca deixamos de ser amigos, acima de tudo. Tenho trânsito livre com o prefeito e, recentemente estive lá com o Fernando (Luiz Fernando Cardoso, filho de Antônio Cardoso e presidente da Aciap-VR) para pedir a Neto que ampliasse o horário de funcionamento do comércio, que na época era das 9 às 17 horas. Neto nos atendeu de imediato, mandou fazer o decreto e disse ao Fernando, meio em tom de brincadeira, que estava atendendo o pedido por minha causa. Claro que nosso pedido era justo e eu nunca pediria nada de errado, mas a amizade com o prefeito facilitou o atendimento”, disse.