Antonio Furtado anuncia liberação de recurso para compra de viaturas

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 20:20 horas

Os veículos serão destinados à Polícia Militar; emenda de bancada tem valor de R$ 8,9 milhões

Sul Fluminense – O deputado federal Delegado Antonio Furtado anunciou a publicação oficial da liberação de uma emenda de bancada no valor de R$ 8,9 milhões de reais, destinada à aquisição de viaturas para a Polícia Militar. A licitação deverá ser realizada pela instituição no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Com o recurso, cerca de 35 viaturas devem ser compradas e encaminhadas a diversos batalhões do estado.

O deputado destacou que, além de aumentar a segurança ostensiva oferecida à população, as viaturas permitem que os agentes possam trabalhar com mais estrutura e condições adequadas.

– Esses investimentos impactam diretamente na qualidade do serviço prestado. Para que a sociedade se sinta mais protegida, devemos antes de mais nada, entender que os profissionais necessitam de dignidade para exercer suas missões. Certamente, as novas viaturas reforçarão as ações de combate à criminalidade em diversos municípios – frisou.

Além da participação nesta emenda de bancada, Furtado também direcionou aproximadamente R$ 13 milhões para fortalecer o trabalho das instituições de segurança em todo o estado.

– Os importantes recursos que trouxemos, já estão se transformando em conquistas para garantir mais proteção. Saber que pude contribuir como deputado federal para que as pessoas se sentissem mais cuidadas, trazendo mais tranquilidade à população, me traz a sensação de que trilhei o caminho certo. Tenho a alegria de carregar a consciência tranquila de quem trabalhou, e segue fazendo a sua parte, para ver esse estado mais forte a cada dia – concluiu.