Antonio Furtado apoia realização de Bienal em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 22:07 horas

Volta Redonda – Uma iniciativa que ganhou o apoio do deputado federal Delegado Antonio Furtado é a quarta edição da Bienal, que vai acontecer em abril, em Volta Redonda. O parlamentar conversou com as idealizadoras do projeto, Marinez Teodoro e Márcia Teodoro, do Instituto Dagaz, para se colocar a disposição no auxílio técnico e para a busca de recursos federai.

– A cultura é uma ferramenta para ampliar horizontes e dar novas possibilidades de entretenimento e conhecimento, principalmente, para os jovens. Ter incentivos nessa área é algo fundamental. Promover eventos dessa proporção requer investimentos e patrocínios. Estou certo de que vamos conseguir um recurso de, aproximadamente, R$200 mil para fomentar o incentivo à leitura – explicou o deputado.

Uma das proposta do evento é despertar o interesse pela leitura através dos livros, sem esquecer das novas ferramentas tecnológicas e das redes sociais. O grande desafio será unir o mundo analógico e digital em prol de incentivar crianças, jovens e adolescentes a se interessar em ler mais.

— Precisamos fazer com que as novas gerações desenvolvam o gosto pela leitura, sem esquecer que estamos em uma era de meios digitais. Tema que também será abordado na bienal. Será um evento muito completo com destaque para a parte analógica dos livros, mas com interações com as novas tecnologias – contou o parlamentar.