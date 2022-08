Antonio Furtado apresenta balanço de investimentos no Sul Fluminense

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 18:38 horas

Dos R$ 118 milhões investidos, mais de 80% foram na região; os recursos atenderam demandas de áreas como saúde, educação, infraestrutura, esporte e lazer

Sul Fluminense – O deputado federal Delegado Antonio Furtado apresentou um balanço dos investimentos promovidos até o momento em seu mandato. Em quase quatro anos de trabalho, o parlamentar contabilizou mais de R$ 118 milhões de recursos enviados para municípios do estado do Rio. Desse total, mais de 80% foram destinados para cidades do Sul Fluminense.

Entre as obras, Furtado elencou o asfaltamento da estrada Roma x Getulândia, que liga Volta Redonda a Lídice, e da via de acesso ao Sertão dos Hortelãs, conhecido como “Guaraná Quente”, em Rio Claro. Equipamentos médicos também foram adquiridos com as verbas, como um mamógrafo para a Santa Casa de Barra Mansa. Já Pinheiral, que tem previsão de ganhar uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde), também aplicou os investimentos em contenção de encostas. Em Quatis, com os valores enviados pelo deputado, um terreno será comprado para a construção do primeiro hospital da cidade.

Além disso, os recursos destinados pelo parlamentar viabilizaram o custeio de ações de combate à Covid-19 em vários municípios, compra de viaturas, reforma de quadras e praças, apoio à assistência social, incentivos para as APAES e projetos esportivos.

– Eu me considero e sou também um representante dessa região e isso é justificado pelos valores expressivos enviados para os municípios. Venho exercendo um mandato atuante e de proximidade com a população. Com o “Gabinete em Movimento”, eu e minha equipe percorremos diversas cidades, prestando contas da nossa atuação e conhecendo as demandas. É assim que busco identificar as necessidades e destinar de forma eficiente as emendas, promovendo melhorias reais para quem confia no meu trabalho e para o povo em geral. As pessoas esperam alguém que as represente e eu faço questão de cumprir essa função com comprometimento e responsabilidade – frisou.

Entre os principais investimentos promovidos no mandato, o deputado citou a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, resultado de uma emenda no valor de R$ 6,4 milhões de reais, destinada a Volta Redonda por iniciativa de Furtado e apoiada por outros parlamentares.

O aparelho será instalado no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, no bairro Roma. Segundo Furtado, a unidade foi escolhida para abrigar o equipamento em razão da sua localização, que permitirá que moradores de outros municípios tenham acesso facilitado.

– Antes da cidade adquirir o aparelho de ressonância, nenhum outro município da região contava com o equipamento. Somamos esforços e conseguimos essa grande conquista. É um sonho realizado e o fim do sofrimento de pacientes do SUS que esperavam meses por um exame que às vezes chegava tarde demais. Esse aparelho ajudará muitas pessoas de toda região, salvando vidas – concluiu o deputado.