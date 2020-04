Antonio Furtado apresenta projeto com regras para que o comércio volte a funcionar

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 18:38 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Antônio Furtado protocolou no dia 12 de abril, pelo sistema remoto da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que prevê regras para o funcionamento do comércio no Brasil durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a assessoria do parlamentar, essa foi a forma que ele encontrou para equilibrar o dilema entre um vírus mortal e o risco de uma crise econômica catastrófica.

– O isolamento social é primordial para evitarmos o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, mas também precisamos que a roda da economia volte a girar. É o comércio, formal ou informal, o principal empregador no Brasil. Loja fechada não vende. Se não vende, não tem como pagar fornecedores e funcionários, e assim acabam falindo ou demitindo. Não quero colocar a economia acima da vida das pessoas, e foi por isso que propus esse Projeto de Lei. Se existe a necessidade de abrir as empresas, também tem que ser obrigatório promover segurança para os funcionários e clientes – considerou o deputado.

De acordo com a proposta enviada à Câmara dos Deputados, para que o comércio possa abrir as portas, seria necessário seguir uma série de orientações de segurança determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre elas ter controle de acesso nas portas, limitar a quantidade de clientes nas lojas de acordo com o tamanho do estabelecimento, ter filas com marcações de distância mínima entre os clientes, disponibilizar álcool em gel ou líquido (70%) e também máscaras de proteção individual para os clientes, utilizar medidor de temperatura corporal infravermelho ou outro tipo de termômetro para medição de temperatura, higienização constante de áreas comuns de circulação e contato e utilização obrigatória de máscaras de proteção e luvas a todos funcionários do estabelecimento.

– Entendo as manifestações dos empresários contra as medidas de quarentena e de isolamento social e acredito no direito que têm de abrir o comércio, mas não podemos colocar em risco a saúde das pessoas. Por isso minha proposta é simples: as lojas interessadas em abrir suas portas devem cumprir rigorosamente requisitos necessários de limpeza e higienização e todos recomendados pela OMS – defendeu o parlamentar.