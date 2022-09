Antonio Furtado caminha ao lado de Marcelo Cabeleireiro

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 15:26 horas

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado realizou esta semana algumas atividades de campanha acompanhado do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, em Volta Redonda. Candidatos à reeleição, os dois caminharam e fizeram uma carreata pelo bairro Santa Cruz. Também aproveitaram a oportunidade para falar com a população de conquistas e projetos para o futuro.

Furtado destinou mais de R$ 118 milhões em quase quatro anos de mandato, sendo o campeão de investimentos no Sul Fluminense. Desse total, cerca de R$ 34 milhões viabilizaram diversas melhorias em Volta Redonda, a maior cidade em termos populacionais da região.

– Posso citar a aquisição do aparelho de ressonância magnética, que será instalado no Hospital Regional, como uma das principais realizações do nosso mandato. Também pude colaborar para a retomada das obras de construção do Hospital da Criança, no bairro Retiro, que beneficiará muitas famílias. E quando o assunto é infraestrutura, preciso lembrar também da pavimentação da estrada Roma x Getulândia. Essas conquistas são resultado de um trabalho sério e comprometido com as reais necessidades do nosso povo. E não para por aí. Caso reeleito, uma das minhas propostas é contribuir para que a cidade receba uma Delegacia de Homicídios, facilitando assim a apuração de crimes contra a vida – destacou.

Furtado e Marcelo lutam juntos pela implantação de uma Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em Barra Mansa.

– Será uma grande conquista para as mulheres e um reforço fundamental para coibir esse tipo de crime. Preciso destacar o trabalho do nosso atuante deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que sempre esteve ao nosso lado, reafirmando o seu compromisso com essa iniciativa. De Brasília, pretendo destinar recursos para que a nova Deam seja devidamente equipada e ofereça à população um serviço de qualidade, eficiente e humanizado. Vamos continuar batalhando para que esse projeto saia do papel – concluiu Furtado.