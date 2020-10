Antonio Furtado caminha com Cristiano Gonçalves em Resende

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 14:53 horas

Resende – O deputado federal Delegado Antonio Furtado (PSL) caminhou em Resende com o candidato a prefeito Cristiano Gonçalves (Republicanos) pelo centro da cidade, juntamente com a candidata a vice-prefeita, Sueli Galvão (PSL), e uma comitiva popular. A caminhada teve início na Rodoviária Velha, onde conversaram com os comerciantes e o deputado Furtado apontou Cristiano e Sueli Galvão como a melhor opção para Resende.

— Minha opção para Resende é Cristiano Gonçalves por que ele está antenado com o futuro. É o único que tem um plano concreto para Resende ser uma cidade empregadora e superar os desafios da pandemia. Ele quer uma cidade digital com todos os serviços da prefeitura na palma da mão, quer o Calçadão do centro com cobertura para dar uma nova dinâmica a este comércio, quer construir novas rotas para desafogar o trânsito. Ou seja, as propostas de Cristiano tem feito o povo de Resende sonhar com um novo tempo, um futuro muito melhor — declarou o deputado

Cristiano Gonçalves retribuiu as recomendações de voto com alegria. “Receber o apoio do deputado Antonio Furtado é muito importante para nossa campanha, pois demarca que temos diálogo com o Governo Federal, temos parceiros para buscar recursos e realizar os grandes projetos que já estão em nosso plano de governo. Ele é referência de honestidade e trabalho”, disse o candidato.

Sobre a candidata a vice-prefeita, Sueli Galvão, que é companheira de partido, o deputado Furtado afirmou: “Ela tem história na educação de Resende. As famílias já conhecem o seu trabalho, pois foi com Sueli que começaram a participar da vida escolar. Agora, ele vem preparada para a educação pós-pandemia, com ensino em tempo integral, suporte tecnológico para os professores, apoio à família e grande integração com meio cultural. Resende será uma cidade nota dez, no compromisso da educação, com a liderança de Sueli Galvão”.

Para Sueli Galvão, que dá ao resendense a chance de eleger a primeira vice-prefeita da história da cidade, o momento é de reflexão. “É uma responsabilidade muito grande trabalhar em projetos tão urgentes para Resende. Mas tenho o apoio do deputado Furtado para executar grandes ideias e isso me motiva muito”, disse Sueli.