Antonio Furtado comemora aprovação da lei que cria carteirinha de identificação para autistas

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 22:37 horas

Volta Redonda – Titular na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado federal Antonio Furtado comemorou a aprovação, pelo presidente Jair Bolsonaro, do Projeto de Lei 2.573/2019, chamado popularmente de Lei Romeo Mion, nome dado em homenagem ao filho mais velho do apresentador Marcos Mion, e que institui novos direitos para pessoas com autismo.

– Qualquer Lei que proporcione a melhora da qualidade de vida e o respeito aos direitos da pessoa com deficiência deve ser defendida e comemorada quando aprovada. Na maioria das vezes, o autista não tem uma aparência que o identifica com portador da síndrome, por isso acabam impossibilitados de usufruírem das garantias que outras pessoas com deficiências utilizam. Com a Lei, será mais fácil para o autista requerer esses direitos – afirmou o deputado.

A nova lei estabelece a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, um documento exclusivo para a identificação dos portadores da síndrome. Com a carteirinha, que será emitida gratuitamente, a pessoa terá atendimento prioritário em filas de serviços públicos e privados, como hospitais, bancos, lojas e aeroportos. A utilização de assentos reservados para prioridades no transporte público e em outros locais também estará garantido.

– Com o documento, essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. É um avanço e uma vitória importante para as famílias e para os portadores de Transtorno do Espectro Autista – comemorou o parlamentar.