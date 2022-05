Antonio Furtado comemora piso salarial para enfermagem

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 19:07 horas

Brasília – Nesta quarta-feira, dia 04, o deputado federal Delegado Antonio Furtado cumpriu importantes agendas em Brasília. Pela manhã, ele se reuniu com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Denis Bezerra. Já à noite, durante a sessão, o parlamentar colaborou para a aprovação do piso nacional da enfermagem, votando a favor da proposta.

Com Lira, Furtado buscou apoio para a aprovação do Projeto de Resolução n° 11/2022, que cria a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Aposentada e Pensionista. O presidente da Câmara garantiu ao deputado que cobrará rapidez na tramitação da proposta, completando que é favorável a iniciativa.

Furtado afirmou que analisando os últimos anos, a Comissão de Seguridade Social e Família, por melhor que seja o trabalho dos deputados envolvidos, tem se dedicado com maior esforço a uma vasta pauta ligada à saúde. Propostas como a ampliação de benefícios, por exemplo, acabam demorando um pouco mais a serem analisadas.

– Contando com um grupo de trabalho específico, os interesses e bandeiras dos idosos, aposentados e pensionistas serão avaliados de forma mais minuciosa. Um bom exemplo disso é a concessão do 14° salário, que ganharia agilidade nos resultados. É uma forma de reacender a esperança de milhares de pessoas que sonham em ver seus anseios atendidos – explicou.

Enfermagem

Logo que saiu da reunião com Arthur Lira, Furtado acompanhou durante toda a tarde as movimentações que antecederam a votação do piso da enfermagem, conversando com representantes da categoria. À noite, como já era esperado, o deputado reforçou seu discurso de apoio aos profissionais, e comemorou a aprovação da proposta.

É de autoria do parlamentar o requerimento de urgência que antecipou a votação, que seguia sem data prevista para acontecer. Com a aprovação, o piso passa a ser de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

– Após muita luta, o sonho virou realidade. Você que é da enfermagem pode soltar o grito da garganta e comemorar muito. Se orgulhe, pois cada um de vocês é fundamental para a sociedade. Esse reconhecimento é merecido e muito aguardado. Me sinto feliz em ter participado dessa conquista. Estamos juntos. Sempre estarei ao lado dos trabalhadores desse país – concluiu o deputado.