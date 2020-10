Antonio Furtado declara apoio a Ednardo Barbosa e Sediene Maia

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 18:16 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa e a vice, a professora Sediene Maia, tiveram a confirmação de um importante apoio à sua candidatura à reeleição em Pinheiral. O deputado federal Antônio Furtado, responsável pela indicação de cerca de R $4 milhões em emendas para o município, confirmou que irá manter a parceria com o chefe do executivo, que teve início em 2017 quando ele assumiu a titularidade da 101ª DP Pinheiral.

Furtado falou que a forma responsável como Ednardo Barbosa administra o dinheiro público e aplicou os recursos das emendas destinadas por ele ao município, mostram que é um gestor preparado, inteligente e receptivo. “Nós nos preocupamos muito em investir da melhor forma o dinheiro público e eu sei que toda vez que eu mando um recurso financeiro para ajudar a cidade, Pinheiral está preparada para fazer com que esse dinheiro reverta em bem-estar e qualidade de vida para o povo. Algumas cidades não são tão zelosas e é muito triste para um parlamentar encaminhar o dinheiro e, como a cidade não cumpre certas etapas, esse dinheiro é desperdiçado. Aqui em Pinheiral o dinheiro público é levado a sério e é por isso que nós já mandamos quase R$ 4 milhões em emendas”, frisou Furtado.

Furtado citou dois episódios que, na visão dele, mostraram o quão comprometidos são Ednardo Barbosa e Sediene Maia com a população de Pinheiral. “Quando fui delegado em Pinheiral no ano de 2017 enfrentamos muitas dificuldades na delegacia e foi justamente a parceria com a gestão dos dois que fez com que a Polícia Civil não parasse. Nós não tínhamos nem uma porta de entrada, a prefeitura nos ajudou instalando, faltavam computadores, faltava até tinta de impressora e o Ednardo prontamente nos auxiliou. Então eu quero agradecer, porque foi assim que a gente conseguiu servir nossa população. Já a professora Sediene, nós tivemos juntos no colégio Roberto Silveira (Centro Municipal de Ensino) fazendo uma palestra para os jovens – ‘A Vida Vale Mais’, porque eu e ela temos a preocupação de que o jovem não vá para as drogas, pois sabemos que um jovem nas drogas ele acaba a sua vida numa delegacia, hospital, ou cemitério. Eu acredito e temos que continuar a avançar”.