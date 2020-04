Antônio Furtado defende isolamento horizontal durante live

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 19:29 horas

Sul Fluminense – Durante uma transmissão ao vivo na última quinta-feira (09/04), o deputado federal Antônio Furtado defendeu a manutenção do isolamento horizontal, em que toda a população é incentivada a permanecer em casa. Ele tocou no assunto quando falava sobre o auxílio emergencial que o governo federal está dando a autônomos e desempregados.

– Vários profissionais foram muito afetados pela pandemia e não estão conseguindo trabalhar. Não é por isso que vamos defender o fim do isolamento horizontal. Pelo contrário, ele é muito importante para conseguirmos evitar que haja uma explosão da doença no nosso país. A solução é intervir para minimizar os impactos econômicos, por isso o auxílio emergencial foi aprovado e pode ser prorrogado enquanto a pandemia estiver em curso. Entendemos que algumas categorias não foram contempladas e votamos, em caráter de urgência, uma medida de inclusão de novos profissionais na lista dos beneficiados. Não está valendo ainda, mas estamos trabalhando para entrar em vigor o mais rápido – disse o parlamentar.

A questão do auxílio emergencial, assunto que causou muita repercussão e dúvidas, também foi abordada durante a transmissão do deputado, que aproveitou para explicar as alterações sugeridas na lei e que podem beneficiar diversos trabalhadores informais, microempreendedores individuais e profissionais autônomos, entre eles pescadores artesanais, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, motoristas de transporte escolar, caminhoneiros, diaristas, agentes de turismo, artista, produtores culturais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, árbitros, barraqueiros, ambulantes, feirantes, camelos e manicures.

Na mesma transmissão ao vivo, além de falar dos projetos em votação na Câmara, ele aproveitou para desmentir fake news sobre a destinação da verba do fundo partidário.

– Não queremos viver as tristezas que as pessoas da Europa e dos Estados Unidos estão vivendo. Por isso ainda vamos precisar ter um pouco mais de calma e manter o isolamento social. Mas não é por isso que podemos acreditar e espalhar tudo que vemos na internet. Houve uma notícia falsa com o meu nome sobre eu ter votado contra a utilização do fundo eleitoral para as ações da saúde no combate ao novo coronavírus. É preciso saber que não existiu essa votação na Câmara e que eu sou, e sempre serei, favorável à vida. Em um momento de crise como esse, não podemos pensar em usar dinheiro com campanhas políticas, ele tem que ser gasto na saúde. Sempre pensei assim, tanto que, ano passado, fiz um Projeto de Lei para que a sobra do fundo eleitoral fosse usado na saúde, na educação e na segurança pública. Não acredite em fake news! – alertou o parlamentar.

Para finalizar a conversa, o deputado lembrou que é necessário um esforço de todos para vencer a guerra contra o Covid-19 e aproveitou para lembrar que domingo é dia de comemorar a Páscoa e um momento para acreditar em dias melhores.

– Isso é transitório, é por um momento. Vamos sair dessa situação de pandemia muito mais fortes do que entramos. Eu desejo a você e a sua família uma Feliz Páscoa! Que domingo seja um dia de paz, de reflexão e de tranquilidade. Que você não perca a sua esperança. Por pior que o cenário esteja agora, saiba que tem muitas pessoas trabalhando para reverter esse momento difícil e voltarmos a normalidade das nossas vidas – encerrou Furtado.