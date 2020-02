Antonio Furtado defende que preso deve ressarcir o Estado pelas despesas que gera

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 17:06 horas

Volta Redonda – O deputado federal Antonio Furtado se reuniu com o senador Alessandro Vieira (Cidadania-Sergipe), relator do projeto de lei que altera a Lei de Execução Penal para estabelecer como obrigação do preso o ressarcimento ao Estado das despesas pela manutenção no sistema prisional, mediante recursos próprios ou por meio de trabalho.

– O projeto visa fazer com que os presos paguem pelos custos que eles geram hoje para o Estado. Para isso eles teriam que trabalhar ou pagar com recursos próprios. Vamos chegar a um futuro melhor para a nossa população se todo esse dinheiro gasto com os presos for investido em saúde, segurança pública e educação – explicou o deputado Delegado Antonio Furtado.

O Projeto de Lei proposto pelo senado já teve relatório aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e aguarda ser incluído na pauta para votação se vira ou não lei.

– Na democracia, vamos melhorando o país passo a passo. Levar o preso a responder totalmente por aquilo que fez é importante, assim como é importante construir um sistema prisional que recupere aqueles que querem ser recuperados – argumentou o senador.

De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), desde o ano 2000, o Brasil teve, em média, uma taxa anual de crescimento de sua população prisional de 7,14%. Aumento esse que só faz aumentar os custos com a população carcerária.

– Em média, cada preso custa R$ 2.400 por mês. Uma população carcerária de 726 mil presos, ao final do ano, custa mais de R$ 20 bilhões. Quem deveria pagar por essa conta é quem cometeu o crime. Esse valor é muito maior do que o salário que muito brasileiro recebe por mês. Não é justo essa conta ser paga pelo trabalhador – declarou o deputado Antonio Furtado.