Antônio Furtado destina emenda para atendimentos a autistas em Porto Real

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 18:15 horas

Porto Real – No mês em que a campanha “Abril Azul” promove ações voltadas para a conscientização do autismo, o deputado federal Delegado Antonio Furtado afirmou que considera fundamental a criação de um Centro de Referência, em Porto Real, para atender exclusivamente a população portadora do TEA (Transtorno do Espectro Autista). A iniciativa é do vereador da cidade, Ronário de Souza. Uma emenda no valor de R$ 200 mil será enviada pelo deputado para a compra de um microônibus, destinado ao transporte dos pacientes.

Furtado falou sobre a importância de compartilhar informações sobre o tema e criar espaços especializados para atendimento aos autistas e assistência aos seus familiares. Pare ele, só a conscientização é capaz de reduzir o preconceito.

– Quando desconhecemos um determinado assunto, acabamos formando opiniões equivocadas. Conhecer é essencial. Afinal, autismo não é doença. Ser especial, é ser capaz de ver o mundo com os olhos do coração – destacou.

O deputado explicou que o diagnóstico precoce permite uma intervenção antecipada, o que diminui os possíveis danos, evitando que a evolução do paciente seja comprometida.

– Muitas famílias não sabem como lidar com a situação e oferecer apoio é essencial. O acompanhamento permite o desenvolvimento dos potenciais e competências dos indivíduos. Assim, promovemos autonomia, independência e inserção social na vida dos portadores do TEA – ressaltou.

Autor da iniciativa, o vereador Ronário contou que a implantação de um Centro de Referência para autistas é um sonho antigo, e que a realização desse projeto somente é possível com parcerias.

– Agradeço ao deputado pelo apoio. Juntos, podemos chegar mais longe. Estamos falando de uma grande conquista, que beneficiará a população. A falta de um espaço como esse, acaba afetando o desenvolvimento intelectual de muitas pessoas. Estamos avançando e os resultados serão positivos – concluiu.