Antonio Furtado destina R$ 850 mil em verbas para ações de proteção animal

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 17:23 horas

Parte da quantia viabilizou a compra de dois veículos que serão utilizados para resgate de animais domésticos e silvestres

Sul Fluminense – O deputado federal delegado Antonio Furtado esteve na manhã desta segunda-feira, dia 08, no Zoológico Municipal de Volta Redonda, para analisar os dois veículos que serão utilizados no resgate de animais domésticos e silvestres em toda a cidade, além de ações de fiscalização e checagem de denúncias. Cerca de R$ 200 mil reais foram destinados pelo parlamentar para a aquisição dos automóveis, a pedido do vereador Renan Cury. Desde 2019, até o momento, Furtado contabilizou o envio de mais de R$ 850 mil reais para investimentos em políticas públicas de cuidado e proteção animal.

— Uma conquista que reflete a necessidade de pensarmos na sociedade de maneira integral e isso diz muito sobre o exemplo que queremos deixar para as próximas gerações. Precisamos falar mais sobre o tema e conscientizar a população. Propor e colocar em prática políticas públicas para o setor é uma das minhas principais atuações, mas devemos entender que o cuidado com os animais é um dever de todos — destacou.

Adquirido através de uma emenda de Furtado, um veículo “castramóvel” já está em fase de montagem, recebendo os equipamentos necessários para que, em breve, possa percorrer o município, tornando efetivo o programa de triagem, monitoramento e controle de animais. Ele explicou que a iniciativa contemplará um trabalho amplo, abarcando campanhas de vacinação e ações de prevenção aos maus tratos e abandono.

Já em Barra Mansa, o parlamentar colaborou diretamente para a implantação da primeira clínica veterinária do município, inaugurada em 2020, e que se tornou referência na região. Até o fim deste ano, a prefeitura receberá verbas destinadas pelo deputado para o custeio dos serviços oferecidos e funcionamento da unidade.

Ainda sobre o tema, Furtado também apoiou e articulou a aprovação da lei federal nº 14.020/2020, que estabelece pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar cães e gatos. Na legislação anterior, esse tipo de crime era punido com prisão de três meses a um ano, além de multa. A lei em vigor aplicou maior rigidez, aumentando a pena para detenção de dois a cinco anos e multa.

— Cuidar dos animais é uma bandeira que carrego antes mesmo de ser deputado. Enquanto delegado, promovi uma frente de repressão contra esses delitos nas cidades em que trabalhei. Sempre serei um defensor da causa animal e continuarei batalhando para que pessoas capazes de cometer crimes, como maus-tratos e abandono, sejam duramente punidas. Apesar de antiga, essa luta vem sendo fortalecida e é só o começo. O bem-estar animal deve ser um direito garantido e respeitado — concluiu.