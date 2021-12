Antônio Furtado destina verba para projeto de inclusão digital da APDF BM

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 16:58 horas

Sul Fluminense – O Projeto Incluir, de inclusão digital para pessoas portadoras de deficiências, lançado nesta sexta (17/12) pela Associação dos Portadores de Deficiência Física de Barra Mansa (APDF-BM), vai receber recursos financeiros enviados pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Os cerca de R$20 mil serão destinados ao programa por meio da Secretaria de Ação Social de Barra Mansa.

– Promover a inclusão social é um trabalho necessário, ainda mais quando se trata de pessoas portadoras de deficiência. Ter um ambiente preparado para atender as limitações dessas pessoas facilita o processo de aprendizagem e aumentam as chances de profissionalização e uma colocação no mercado de trabalho – explicou o parlamentar.

Com a verba destinada pelo deputado Delegado Antonio Furtado, serão adquiridos equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento das pessoas cadastradas na associação. Atualmente, 2,6 mil pessoas com deficiência esperam por uma colocação no mercado de trabalho. Para a primeira turma, que começa em janeiro, foram abertas oito vagas.

– São muitas pessoas com necessidades especiais cadastradas e que querem trabalhar. Isso prova que não há limites quando existem sonhos a serem realizados. Como deputado, fico feliz em participar desse projeto tão importante. Parabéns ao prefeito Rodrigo Drable e ao secretário de Ação Social, Jota Chagas, por apoiarem essa iniciativa – declarou o deputado.