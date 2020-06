Antonio Furtado discute efeitos da pandemia com representantes das instituições de ensino privado

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 20:01 horas

Sul Fluminense – A pandemia causada pelo novo Coronavírus afetou diversos setores da sociedade. Preocupados com os efeitos da crise para o setor da educação, representantes de instituições privada de ensino tiveram uma reunião, na manhã desta sexta (26/06), com o deputado federal Antonio Furtado e o deputado estadual Marcelo Cabelereiro para apresentar o impacto causado na educação da região.

– Considero importantíssimo entender como a pandemia está afetando a educação privada na nossa região. Sabemos que a maioria das escolas e instituições de ensino superior tiveram que se adaptar, repentinamente, a realidade das aulas on-line. Entendo que existe uma preocupação das instituições e também dos pais e alunos com relação as questões financeiras. Precisamos encontrar um equilíbrio e propor um projeto de lei que compatibilize esses interesses. Não queremos que as escolas fechem e nem que os alunos tenham prejuízos com a qualidade do ensino – declarou o deputado Delegado Antonio Furtado.

De um lado estão as empresas que precisam se manter e pagar os custos da atualização, funcionários e professores. Do outro, pais e alunos que consideram a necessidade da diminuição dos valores pagos por não terem aulas presenciais. No meio desse dilema a questão do ano letivo e ações práticas para que o ensino seja equivalente a grade presencial e com a mesma qualidade.

– Foi sancionada uma Lei na Alerj que prevê desconto de 30% nas mensalidades em todo o estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Entretanto, uma determinação judicial suspendeu a obrigatoriedade desse desconto por parte das instituições de ensino. Como parlamentar, entendo que é importante que haja a flexibilização do confinamento para que as aulas possam começar a voltar, claro que respeitando todas as medidas de segurança. Temos que encontrar uma solução para não perder o ano letivo – explicou o deputado Marcelo Cabeleireiro.

Para os representantes das instituições de ensino, as escolas e universidades estão enfrentando vários problemas que vão desde o cancelamento de matrículas a investimentos em plataformas para validação das aulas.

– Existe uma falsa impressão de uma queda nos custos com as aulas acontecendo on-line. As escolas foram pegas de surpresa e tiveram que investir em plataformas para oferecer o ensino à distância. Os custos com o pagamento dos professores e funcionários se mantém. O único gasto que diminuiu foi com luz e água e corresponde, apenas, a 2% dos custos mensais. Com o número de inadimplência aumentando e o cancelamento de matrículas, nosso receio é que muitas escolas não consigam voltar a funcionar – declarou Cláudio Menchise, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Sul Fluminense (Sinep).

Mesmo sem uma decisão definitiva sobre o assunto, a reunião serviu para que os parlamentares tomassem conhecimento dos problemas enfrentados pelas instituições de ensino da região.

– Esse foi o objetivo maior da reunião: entender como as instituições estão lidando com a pandemia, sem deixar de lado os pais e alunos que foram afetados, pois muitos tiveram redução na renda e estão com dificuldades em pagar a escola ou a faculdade. Como deputado, preciso compreender o problema para depois buscar uma solução que seja boa para os dois lados. Queremos garantir a viabilidade da manutenção das instituições privadas, mas sem onerar os pais e alunos que pagam as mensalidade com dificuldade maior – explicou o deputado delegado Antonio Furtado.

Estiveram presente na reunião: Osvaldo Denadai, do Centro Universitário Geraldo de Biase (UGB); Cláudio Menchise, da Faculdade Sul Fluminense (Fasf) e do Sindicato das Escolas Particulares do Sul Fluminense (Sinep); Mário Esteves, Associação Educacional Dom Bosco (AEDB); Bruno Pacielo, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Barra Mansa (Aciap); Arivaldo Matos, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa (Codec); Mário Sila Chaves, Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).