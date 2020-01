Antonio Furtado diz que juiz de garantias poderia mudar a Operação Lava Jato

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 22:25 horas

Deputado afirma que divisão do trabalho entre dois juízes foi suspensa porque geraria custo elevado para a Justiça

Volta Redonda – Durante um almoço com os empresários Antônio Cardoso, Keisabro Shokyu e Leonardo Shokyu, o deputado federal Delegado Antonio Furtado disse que a figura do juiz de garantias, acrescentada por deputados do PT ao pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, poderia mudar o resultado da Operação Lava Jato. Segundo ele, com um juiz acompanhando o trabalho de investigação e outro julgando o mérito da questão, a tendência seria haver mudanças nos resultados do inquérito.

— Se o juiz que julga for o mesmo que acompanha a investigação, como ocorre atualmente, a tendência é que ele vá formando convicção ao longo do processo. Por exemplo, se ele autoriza ou não uma escuta telefônica, isso já mostra que, de alguma forma, ele está avaliando culpa em potencial. Com juízes diferentes, as provas serão avaliadas por um magistrado que vai olhar o conjunto sem ter tido contato com o processo antes — afirmou Furtado.

Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter a emenda do PT no projeto e o sancionou, mas o STF adiou, sem prazo definido, o início da atuação dos juízes de garantias.

O deputado acrescentou que acredita que a decisão da instância mais alta do Judiciário no país tenha tido motivação ligada a questões práticas:

— Sairia absurdamente caro implantar juízes de garantias em todo o país. Há muitas comarcas que não têm um juiz exclusivo para elas, e já se sabe que há carência de juízes no país. A atuação do juiz de garantias ou obrigaria a abertura de uma grande quantidade de concursos para contratar magistrados, ou tornaria os processos ainda mais morosos do que são atualmente, com a sobrecarga de trabalho. Por isso, o Supremo suspendeu a aplicação dessa parte da lei — disse o parlamentar.

Lei das licitações

O deputado também disse que um dos projetos que provavelmente serão votados logo após o reinício das atividades legislativas, em fevereiro, será a nova Lei das Licitações. De acordo com Furtado, a intenção é tornar o processo mais ágil e menos burocrático.

—A intenção é simplificar as compras governamentais para que se tornem mais rápidas. Hoje há muita burocracia, que pode ser reduzida sem que se perca no quesito transparência — afirmou.

Furtado afirmou que o tema já entrou diversas vezes em pauta, mas foi retirado. O motivo seriam discordâncias entre os líderes dos partidos, o que impede a aprovação em votação simbólica.