Antonio Furtado faz carreata por cidades da região mesmo com chuva

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 14:20 horas

Candidato visitou Pinheiral, Barra do Piraí e Volta Redonda e apresentou propostas para a região

Sul Fluminense – A forte chuva desta quarta-feira, dia 28, não impediu que o deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado, saísse em carreata pelas ruas de Pinheiral, Barra do Piraí e Volta Redonda. O parlamentar percorreu diversos bairros das três cidades, falou das conquistas do mandato e apresentou propostas para a região.

– Faça chuva ou sol, o nosso time segue firme. É emocionante receber o apoio da população e enxergar, através de cada aceno ou carinho, o reconhecimento do trabalho que estamos promovendo – ressaltou.

Com mais de R$ 118 milhões em recursos enviados, sendo 80% desse total para o Sul Fluminense, o deputado se tornou um destaque positivo na região.

– A confiança depositada em mim foi retribuída com muito trabalho. E agora, não será diferente. Reforço o meu compromisso em lutar por pautas importantes e que impactam diretamente a sua vida. Afinal, queremos um amanhã mais justo, ético e com oportunidades para que as pessoas possam viver com dignidade – ressaltou.

Furtado também destacou a importância do voto consciente, completando que a eleição é um instrumento de construção social.

– Para votar bem, é necessário pesquisar cada candidato. Quem mais investiu na cidade onde você mora? Quem buscou te representar e lutar pelas demandas coletivas? Todas essas perguntas precisam ser respondidas. Exercer com responsabilidade o direito de votar é fundamental para que, juntos, possamos escrever o futuro que realmente queremos e merecemos – concluiu.