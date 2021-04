Antonio Furtado formaliza pedido por Delegacia de Homicídios na região

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 17:59 horas

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado, acompanhado do vereador Temponi, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Volta Redonda, entregou ofício solicitando a implantação de uma Delegacia de Homicídios na região ao secretário da Polícia Civil, Alan Turnowski, na manhã desta segunda (26/04) durante reunião na secretaria da Polícia Civil, no Rio de Janeiro. Esse, de acordo com o Delegado Antonio Furtado, tem sido um dos projetos dele para trazer mais segurança para a região. A intenção do ofício é formalizar as conversas e trazer a unidade para Volta Redonda.

– Com a Delegacia de Homicídios vamos combater dois problemas de uma só vez: prender homicidas e combater o tráfico de drogas. Na minha experiência como delegado, sei que, normalmente, os assassinos são indivíduos inseridos em disputa por pontos de venda de drogas. Com uma equipe técnica focada nesses crimes, perícia forte e viaturas para deslocar na cidade, os crimes de homicídio terão investigação qualificada e rápida. Ganha o Sul Fluminense, Volta Redonda e toda a população – afirmou o deputado.

Para funcionar de forma estratégica, a Delegacia Especializada de Homicídios no Sul Fluminense será implantada na cidade de Volta Redonda. Assim terá capacidade de e atender com agilidade a todos os municípios.

– É de extrema importância para Volta Redonda a implantação dessa delegacia de homicídios. Agradeço o empenho do deputado na busca de parcerias para trazer mais segurança para a nossa cidade e região – declarou o vereador Temponi.

Para que a Delegacia de Homicídios no Sul Fluminense seja implantada em Volta Redonda será necessário construir um local especializado para atender o efetivo de policiais civis que trabalharão no local. A expectativa é que, pelo menos, 100 policiais trabalhem em turno ininterrupto.

– O secretário Alan Turnowski vê com bons olhos a implantação dessa delegacia em Volta Redonda. Explicou que está sendo preparado um concurso público para vários cargos na polícia o que vai cobrir o efetivo de policiais necessários para que a delegacia seja inaugurada e funcione – destacou o deputado Delegado Antonio Furtado.