Antonio Furtado lança capacitação de professores para combate a drogas

Sul Fluminense – A partir da próxima semana, o projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” começará a fazer parte da grade de ensino da Faetec em todo o estado do Rio. O evento de lançamento acontecerá na próxima segunda-feira (09/08) com a presença dos palestrantes do projeto dando as orientações necessárias para os professores se tornarem multiplicares e incentivadores das ações. A nova formatação do programa foi definido pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado e pelos parceiros do Projeto.

– O lançamento e capacitação dos professores é a concretização e o início de um projeto pensado para conscientizar os jovens e evitar que se percam nas drogas. Esse é um esforço coletivo que tem o apoio do governador Cláudio Castro e a dedicação das equipes técnicas do governo. Vamos lançar o “Despertar” já capacitando os professores para que iniciem as atividades com os alunos – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Devido a pandemia, o lançamento e capacitação acontecerá no sistema híbrido, com a presença dos palestrantes, autoridades e alguns professores, presencialmente, com a transmissão via internet para os demais profissionais que serão capacitados e participarão do projeto.

– Ainda estamos em um período de pandemia e por isso optamos também pela capacitação no modelo híbrido para evitar aglomerações. Entendemos que esse modelo de ensino funciona e por isso o projeto também contará com palestras virtuais. Não podemos esperar para começar esse trabalho com nossos jovens – lembrou o parlamentar.

Dividido em etapas, a primeira turma do projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” terá 3 mês de duração, entre as abordagens com os professores capacitados, a participação nas palestras online e data limite para entrega das redações. Ao final do programa, as 50 melhores redações serão publicadas em livro, editado pelo setor de Imprensa Oficial do Estado, e as 15 melhores serão transformadas em podcasts gravados pela Rádio Roquette Pinto.

– Produzir materiais a partir da participação dos alunos foi a maneira que encontramos de fixar ainda mais o assunto e multiplicar os conhecimentos passado. Assim conseguimos atingir além dos 30 mil alunos da Faetec – frisou o deputado Furtado.