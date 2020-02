Antonio Furtado participa de abertura de exposição sobre trabalho de policiais

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 23:04 horas

Sul Fluminense e Brasília – O deputado federal Antonio Furtado participou da abertura da exposição que destaca o trabalho das polícias militares no País, montada na Câmara dos Deputados, em Brasília. A mostra sobre as PMs foi elaborada após a polêmica exposição sobre o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), considerada ofensiva por diversos deputados ligados a corporações policiais.

– Ser policial militar, ser policial civil ou trabalhar na segurança pública, não é para qualquer um. Quando o policial sai de manhã, ele não sabe se voltará. Estou muito feliz de no início dos trabalhos deste ano, termos os trabalhos dos policiais enaltecidos e não denegridos, como na outra exposição – falou o parlamentar durante seu discurso na abertura do evento.

Para mostrar que os policiais são heróis e, muitas vezes, tão vítimas quanto a população, foi montada a exposição com imagens desses profissionais carregando bebês, ajudando em salvamentos e brincando com crianças. Também estão expostos quadros com estatísticas sobre as ações desenvolvidas e a violência sofrida no trabalho.

– Nos últimos 25 anos, no Rio de Janeiro, cerca de 20 mil policiais foram feridos ou mortos. Percebemos que não existe uma cultura de valorização de nossos policiais. São dados como esse, que não são meramente simbólicos, apresentados no corredor da Câmara que dão um recado claro de que devemos prestar mais atenção a esses heróis anônimos – destacou o parlamentar.