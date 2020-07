Antonio Furtado participa de lançamento de pré-candidatuar do PSL a prefeitura de Niterói

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 18:16 horas

Rio – O deputado federal Delegado Antonio Furtado, primeiro vice-presidente do PSL, esteve no lançamento da pré-candidatura pelo partido à prefeitura de Niterói, que aconteceu na segunda (20/07), em Niterói, para a apresentação do delegado da Polícia Federal, Deuler da Rocha, para a disputa à prefeitura.

– Estamos em um período de apresentar os candidatos do PSL. Temos um projeto político que os incentiva a sempre visar o bem estar da população e a manter boas propostas para melhorar as condições e a vida nos municípios do estado do Rio – explicou o parlamentar.

A importância de incentivar as candidaturas próprias foi reafirmado pelo presidente do PSL-RJ, deputado federal Sargento Gurgel, assim como a possibilidade, em cidades que não tenham pré-candidatos próprios, de apoios a outros partidos desde que estejam alinhados com a proposta do PSL.

– Vamos apoiar todas os pré-candidatos do nosso partido, temos como prioridade o lançamento de candidatura própria, o que não impede que, em algumas cidades, termos pré-candidatos de partidos com afinidade com o PSL. Entendemos que Niterói é uma cidade muito importante para o estado do Rio, por suas dimensões e capacidade econômica. É muito importante termos uma candidatura própria – considerou Gurgel.

Organizado pelo deputado federal Felício Laterça, vice-presidente do PSL-RJ, o evento para lançamento do nome de Deuler da Rocha, como pré-candidato em Niterói, também contou com a presença do deputado estadual Alexandre Knoploch, secretário geral do PSL-RJ, do deputado federal Lourival Gomes de Almeida, Vogal do PSL-RJ, Ricardo Pericar, pré-candidato do PSL à prefeitura de São Gonçalo e Rodrigo Gurgel, pré-candidato do PSL à prefeitura de Cabo Frio.

– Estou muito satisfeito por lançar um amigo, assim como eu, delegado federal. Sei que o Deuler conhece Niterói e sabe a necessidade de melhorar a segurança pública, principalmente, em tempos de pandemia – afirmou Felício Laterça.