Antonio Furtado participa de lançamento do ‘Rede Mulher’

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 16:08 horas

A ferramenta permite pedido de socorro pelo celular; localização é identificada por GPS

Sul Fluminense – O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou do lançamento do aplicativo “Rede Mulher”, na última semana, no Palácio Guanabara, no Rio. A ferramenta, vinculada a um sistema da Polícia Militar, foi criada para proteger mulheres vítimas de violência, possibilitando que o pedido de socorro possa ser feito por um botão de emergência no celular. Basta que, ao baixar o app, a mulher faça um cadastro prévio. Caso a função seja ativada, a polícia saberá a localização da vítima pelo GPS e enviará agentes ao endereço.

A plataforma, que já está disponível para download de forma gratuita, permite que a mulher cadastre o nome de familiares ou pessoas de confiança para receberem a sua localização, caso o botão seja acionado. Além disso, oferece a função de registrar a ocorrência on-line. O app só pode ser acessado mediante login e senha, garantindo maior segurança às vítimas.

Furtado foi o único deputado federal presente no lançamento do “Rede Mulher”. Ele destacou a importância da criação de políticas públicas de apoio às vítimas, sobretudo em razão de dados recentes. Com base em informações de observatórios, o parlamentar afirmou que houve um crescimento de 18% no número de agressões contra o público feminino no estado. Foram 318 casos em 2020 e 375 no ano passado.

– Isso nos leva a concluir que, lamentavelmente, pelo menos uma mulher sofre agressão no Rio de Janeiro a cada 24 horas. Para reverter esse cenário, a solução é oferecer formas seguras para que as vítimas possam denunciar. Esses criminosos devem ser identificados e punidos com rigidez. As mulheres precisam ter a certeza de que não estão sozinhas e que, ao buscar ajuda, serão acolhidas – frisou.

A campanha “Outubro Rosa”, que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, também foi outro relevante tema abordado no evento.

– A iniciativa é uma forma eficaz de ampliar o acesso à informação e colocar o cuidado com a saúde do público feminino em pauta. Identificar qualquer doença no estágio inicial é fundamental para que as chances de cura sejam potencializadas – ressaltou, o deputado.

O governador Cláudio Castro aproveitou o momento para anunciar uma importante novidade para o seu segundo mandato, a criação da Secretaria Estadual da Mulher. Segundo Castro, a pasta será comandada por uma mulher e desenvolverá ações com outras secretarias, planejando e executando medidas de assistência e proteção ao público feminino.