Antonio Furtado participa de reunião da comissão externa de enfrentamento à Covid-19

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 14:48 horas

Brasília e Sul Fluminense – A preocupação com a saúde dos jogadores de futebol e comissões técnicas no Brasil foi tema da reunião técnica promovida pela Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, na Câmara. O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da sessão em Brasília, que contou com o depoimento de especialistas sobre o assunto entre eles o médico do Flamengo, Márcio Tannure, e o jornalista esportivo Juca Kfouri.

– Nós estamos trabalhando para diminuir os efeitos nocivos da pandemia tanto nos aspecto econômico como no aspecto de saúde. Entendo que os jogadores tem que se proteger. Vejo Como positiva essa volta desde que tenhamos cautela para que os jogadores e comissões técnicas não adoeçam – explicou o deputado.

O alerta para a agilidade na qual o vírus se propaga, mesmo com as medidas de segurança, foi ressaltada com o caso do time do Goiás com nove jogadores testados positivo antes de uma partida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo precisou ser adiado devido a necessidade de isolamento dos atletas.

– A tecnologia esportiva é a que mais avança no mundo, então, sugeri que investissem em confeccionar uma máscara especial para os jogadores. Tenho uma grande preocupa com a aceleração do contágio e a saúde dos atletas e comissões técnicas. Não sabemos como cada indivíduo reage ao contrair essa doença. Um outro problema é a falta da utilização desse equipamento de proteção gerar, nas pessoas que assistem aos jogos, uma sensação de que a pandemia acabou. Parece que voltamos a uma normalidade mesmo diante de uma pandemia. Precisamos prevenir a Covid-19 e também ser exemplo – alertou o parlamentar.