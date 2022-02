Antonio Furtado pede reajuste em RAS de guardas municipais de VR

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 18:18 horas

Deputado pede à prefeitura estudo de viabilidade; valor atual recebido pelos agentes é de aproximadamente R$ 160,00

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado pediu ao prefeito Antonio Francisco Neto um aumento no valor pago aos guardas municipais de Volta Redonda que realizam o RAS (Regime Adicional de Serviço). A intenção é de que seja realizado um estudo de viabilidade para um futuro reajuste.

Atualmente, os agentes que prestam essa jornada de trabalho adicional de 12 horas recebem cerca de R$ 160. O RAS legaliza as atividades dos guardas municipais em dias de folga e/ou férias, com o objetivo de complementar a renda dos profissionais, colaborando diretamente para o reforço do patrulhamento.

O parlamentar afirmou que aumentar o valor do RAS é uma forma de reconhecer a dedicação desses profissionais, que atuam de maneira responsável e comprometida, com a intenção de garantir segurança à população.

– Conversei com o prefeito Neto sobre a possibilidade de aumento e ele se mostrou muito receptivo a ideia, justamente por também valorizar o serviço prestado pelos agentes. Dependendo do impacto na folha de pagamento, ele afirmou que estuda sim definir um novo valor para o RAS e melhorar a remuneração dos guardas. É algo que certamente vai incentivar e estimular mais agentes a trabalharem, caso queiram, em seus horários de folga, ampliando a segurança em toda a cidade – explicou.

Por falar em melhorias, o deputado ainda falou sobre sua relatoria em uma proposição, que tramita no Congresso, e que visa reajustar o piso nacional dos guardas municipais para cerca de R$ 2.000,00 mil reais.

– Não há dúvida alguma de que esta classe merece ser valorizada. Eles desempenham funções importantíssimas e bastante abrangentes. Quando motivamos esses profissionais e evidenciamos seu valor na sociedade, todos ganham. Vamos continuar trabalhando para que mudanças positivas sejam alcançadas e refletidas na vida dos guardas municipais – concluiu o deputado.