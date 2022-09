Antonio Furtado percorre cidades da região no fim de semana

Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 19:53 horas

Em conversa com a população, o candidato prestou contas do trabalho como deputado e falou sobre propostas

Sul Fluminense – Caminhadas, carreatas e reuniões com apoiadores marcaram o fim de semana do deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado. No sábado, dia 03, o parlamentar visitou Pinheiral e Barra do Piraí. Já no domingo, dia 04, esteve em Barra Mansa, Volta Redonda e Itatiaia.

Em conversa com a população dessas cidades, Furtado prestou contas do trabalho como deputado e falou sobre propostas. O parlamentar destacou que, além de apresentar novas iniciativas para o futuro, é importante falar sobre as conquistas já alcançadas e como essas melhorias proporcionaram maior qualidade de vida para a sociedade.

– Mais do que apenas promessas, tenho orgulho de mostrar através de resultados expressivos que, nesses quase quatro anos de ações, construímos um mandato participativo, dando atenção a áreas importantes. Entre as realizações, posso citar a aquisição do aparelho de ressonância magnética para o Hospital Regional, em Volta Redonda, que beneficiará milhares de pessoas e a obra de pavimentação da estrada Roma x Getulândia. Foram mais de R$ 118 milhões investidos em municípios do nosso estado, sobretudo na região Sul Fluminense – ressaltou.

Durante as atividades do fim de semana, Furtado agradeceu o carinho que recebeu nas ruas. Com a candidatura à reeleição, o deputado afirmou que reassume o compromisso com a população e estabelece novos desafios a serem cumpridos.

– É gratificante ser reconhecido pelo trabalho prestado. É o sinal que estamos no caminho certo e que não assistimos o mandato passar de braços cruzados. Muito pelo contrário, arregaçamos as mangas e fomos à luta. E para continuarmos avançando, pretendo executar algumas propostas, como a criação da bancada dos aposentados e pensionistas, para garantir mais direitos à categoria, a implantação de delegacias especializadas, de homicídios em Volta Redonda, e uma DEAM em Barra Mansa, além de uma revisão tributária para incentivar a abertura de novas empresas, ampliando a geração de emprego. Reconheço que ainda há muito para ser feito, mas sei também que colaboramos efetivamente para que nossa gente se sentisse mais representada – concluiu.