Antonio Furtado planeja ter oito comitês na região

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 19:03 horas

Sul Fluminense – Candidato à reeleição, o deputado federal Delegado Antonio Furtado afirmou que contará com o apoio de pelo menos oito comitês durante a campanha, todos em cidades do Sul Fluminense. A região recebeu a maior parte dos recursos enviados pelo parlamentar durante o mandato. Segundo ele, esses espaços serão um ponto de encontro, onde a população poderá conhecer um pouco mais das ações promovidas em quase quatro anos de trabalho.

Nesta quarta-feira, dia 24, Furtado inaugurou um comitê em Barra do Piraí, no Centro. Em Volta Redonda, já foram abertos espaços no Retiro e no Aterrado. Em Barra Mansa, o comitê funciona no Centro, e em Pinheiral, no bairro Rolamão. A previsão é de que na próxima semana sejam inaugurados comitês em Resende e no Rio de Janeiro, nos bairros Jardim Jalisco e Santo Cristo, respectivamente. Além de mais um no Eucaliptal, também em Volta Redonda.

– Vejo cada comitê como uma espécie de casa, onde recebo amigos e pessoas que acreditam na continuação do nosso trabalho. Justamente por isso, fiz questão de descentralizar os comitês e levar a nossa mensagem ao maior número de pessoas possível. Venho exercendo um mandato participativo, atuante e presente, e nesse momento não seria diferente – ressaltou.

Furtado acrescentou que a verdadeira política, planejada para atender os anseios coletivos de uma sociedade, só é eficaz quando promovida de forma transparente e com a participação de todos.

– Destaco a importância de um parlamentar estar nas ruas, conversando com a população. Isso é fundamental para que possamos conhecer os problemas enfrentados e as necessidades de cada município. Acredito que só podemos contabilizar resultados positivos em um mandato, quando demandas externadas por quem nos escolhe como representante são atendidas. Daí vieram a ressonância magnética que conseguimos trazer para o Hospital Regional, que começa a operar em outubro, os recursos para asfaltar a estrada Roma-Getulândia e os investimentos para a Santa Casa de Barra Mansa, além do Hospital da Criança de Volta Redonda. E pretendemos fazer muito mais – concluiu.