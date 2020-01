Antonio Furtado quer impedir mudança de praça de pedágio para Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 17:18 horas

Barra Mansa – A possibilidade de implantação de uma praça de pedágio em Floriano, distrito de Barra Mansa, chamou a atenção do deputado federal Antonio Furtado, que se comprometeu a buscar alternativas para que essa situação não se confirme. A notícia foi dada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) durante uma audiência pública, no Rio de Janeiro, para falar sobre o novo modelo de concessão para as BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) e BR-101 (Rio-Santos).

– Receber uma notícias dessas é assombroso. Não podemos aceitar que nossa região seja prejudicada dessa forma. A única explicação para essa proposta é aumentar o lucro da empresa que administra as rodovias. Temos muitos problemas importantes para serem resolvidos e só estão preocupados em criar novos pedágios para arrecadar mais dinheiro. Deviam estar preocupados em fazer a duplicação da Serra das Araras que era para ter acontecido há quase 30 anos e ainda não saiu do papel – contestou o deputado.

Muitos são os problemas apontados caso a praça de pedágio de Itatiaia seja, realmente, transferida para Barra Mansa. Entre eles o impacto econômico na região, principalmente, nos setores industriais e de turismo.

– Este pedágio ficará entre os dois principais polos industriais do Sul Fluminense. Com mais esse custo, a produção fica mais cara e a diferença é sempre repassada para o consumidor. Sem falar no turismo. Para que uma pessoa de Volta Redonda ou Barra Mansa possa ir a Penedo, por exemplo, terá um custo de mais de R$30 apenas com pedágio. Não podemos deixar que isso aconteça. Vou fazer tudo o possível para esse pedágio não aprovado – destacou o parlamentar.