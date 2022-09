Antonio Furtado realiza mega carreata em VR

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 19:02 horas

Apoiadores, prefeitos e vereadores da região marcaram presença na atividade

Volta Redonda- O deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado, realizou uma mega carreata com mais de 100 automóveis durante a manhã deste sábado, dia 24, pelas ruas de Volta Redonda.

Os prefeitos Rodrigo Drable, de Barra Mansa; Aluísio D’Elias, de Quatis; José Osmar, de Rio de Claro, e os vereadores Ronário de Souza, de Porto Real; Rayane Braga, de Barra Mansa; e Rodrigo Ávila, o Nós do Povo”, de Volta Redonda também estiveram presentes. O candidato a deputado estadual Paulinho Futsal, de Resende, também marcou presença na atividade. Ao todo, mais de 300 pessoas participaram da carreata.

Furtado classificou o momento como histórico e afirmou que não há nada mais motivador do que o reconhecimento do povo nas ruas.

– Foi lindo demais e muito emocionante cada instante da nossa carreata. Do início ao fim, pude sentir o carinho das pessoas e isso é um importante combustível nessa reta final. Temos um time que, além de levar uma mensagem positiva à população, compartilha alegria e esperança. Obrigado a todos que vibraram, cantaram e dançaram ao nosso lado – agradeceu.

O deputado também destacou seu apoio à reeleição de Cláudio Castro, completando que a atual gestão colaborou para a reconstrução do estado do Rio com diálogo, muito trabalho e proximidade das cidades do interior.

– Cláudio Castro nos deu a oportunidade de voltar a sonhar e realizar. O passado de falta de investimentos ficou para trás e podemos, agora, olhar para o amanhã com mais otimismo. Tá chegando a hora de escrevermos o futuro que queremos – concluiu.