Antonio Furtado recebe placa de homenagem na Santa Casa de Resende

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 19:20 horas

Unidade recebeu R$ 727 mil em emendas destinadas para compra de equipamentos e investimento no atendimento de pacientes

Resende – Investir na saúde e na melhoria das estruturas de atendimento das Santas Casas foi uma das ações realizadas pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado neste ano. Tanto cuidado foi reconhecido com a entrega de uma placa de homenagem na terça-feira (29), na unidade de Resende, que recebeu R$ 727 mil para a compra de equipamentos médicos.

– Sou um deputado que venho da segurança pública, mas entendo que a saúde é fundamental. É motivo de enorme alegria ver que o valor de R$ 727 mil destinado para a Santa Casa foi empregado na compra de equipamentos que melhoraram o atendimento aos pacientes. No ano que vem vamos ajudar ainda mais e assim facilitar o acesso das pessoas ao atendimento médico de qualidade – afirmou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Como forma de agradecimento pelos recursos enviados à Santa Casa de Resende e a atenção na qual atende as solicitações e se preocupa com a qualidade do atendimento à população, a diretoria da instituição preparou uma placa de homenagem, que foi entregue ao deputado durante a visita.

– Estamos nos sentindo orgulhosos de receber sua visita. Espero que tenham outras. Sempre que vem aqui acaba trazendo novos investimentos. A placa é só uma maneira de dizer muito obrigado pela destinação das emendas e dos recursos enviados para a Santa Casa – agradeceu o diretor administrativo da Santa Casa de Resende, Marcos Van Deursen.

As visitas não são apenas pra cumprir formalidades e receber homenagens, também servem para que o deputado conheça o dia a dia das unidades e entenda as reais necessidades para deixar o atendimento ainda melhor.

– Quero, no ano que vem, ajudar muito mais as Santas Casas do Estado do Rio. Sei que existe um desejo de criar na Santa Casa de Resende um centro oncológico que possa atender a região e quero poder ajudar a transformar esse sonho em realidade. Ainda temos muita coisa a realizar – disse Antonio Furtado.